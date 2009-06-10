Кабмин доработает перечень продуктов с регулируемой ценой

Правительство Украины приняло решение доработать перечень продуктов питания, на которые будет вводиться регулирование оптовых и розничных цен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

В свою очередь, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК отметил, что перечень продуктов будет дорабатываться с учетом сезонности и импорта продуктов.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует в ближайшее время возобновить систему регулирования цен на основные продукты питания в Украине. По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, сегодня повышение цен на продукты питания играет одну из важных ролей при формировании инфляции. Он также заявил, что ранее принятое правительством решение об отмене системы регулирования цен на продукты питания было ошибочным.

По словам первого заместителя министра экономики Сергея РОМАНЮКА, как и прежде, регуляцию цены планируется проводить в случае, если она на какой-либо продукт выросла в течение месяца более чем на 1%.