Рада отсрочила отмену возмещения НДС при экспорте рапса и сои

Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.

Читайте такжеЧетыре фракции будут голосовать за возобновление возмещения НДС на масличные культуры

За принятие соответствующего решения об устранении несогласованностей в принятом ранее законе №6776-д об изменениях в Налоговый кодекс проголосовали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В то же время, Рада сохранила бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника. Законом №6776-д, принятом 7 декабря, предусматривалось, что данная норма будет отменена с 1 марта 2018 года.

Ранее заместитель главы парламентского Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко написал на своей странице в соцсети Facebook, что депутаты сумели достичь компромисса в вопросах возмещения НДС при экспорте масличных в ходе заседания Налогового комитета Рады. При этом Бакуменко подчеркнул, что, по его мнению, отмену возмещения НДС при экспорте сои следует отсрочить еще на 1,5 года.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене. Таким образом, согласно подсчетам экспертов, в результате отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных, потери украинских фермеров могут составить 10-16 миллиардов гривень в год.

В знак протеста против принятого парламентом решения об отмене возмещения НДС при экспорте масличных украинские аграрии 18 декабря перекрыли автомагистрали в Черкасской, Ривненской и Хмельницкой областях.

В тот же день Администрация президента Украины сообщила, что глава государства разделяет обеспокоенность аграриев из-за отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Пресс-служба Администрации президента отметила, что такое решение парламента противоречило международным обязательствам Украины, которые наша страна взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию и подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.