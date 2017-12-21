После меня хоть потоп: Путин разрешил добычу подземных вод в оккупированном Крыму

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон, которые разрешают участникам крымской свободной экономической зоны (СЭЗ) добывать подземные воды. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Участники свободной экономической зоны не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и добычи полезных ископаемых, за исключением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, а также за исключением разведки и добычи природных лечебных ресурсов для осуществления санаторно-курортного лечения и организации отдыха", – говорится в документе.

Эксперты уже не раз заявляли, что использование в Крыму подземных вод, которое подразумевает бурение скважин, приведет к резкому повышению минерализации вод. Это ухудшит качество воды, она может стать непригодной даже для полива. По выводам специалистов, в Крыму нет запаса подземных вод для столь активной эксплуатации, а природного ресурса хватает лишь на питье и коммунальные нужды, и то с трудом.