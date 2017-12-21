Земле – свободу, крестьянам – землю

Верховная Рада в очередной раз продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, теперь - до 2019 года. Депутаты обосновали это тем, что отечественное законодательство пока не готово к открытию рынка земли. И это при том, что в течение 2017 года правительство, профильное министерство, парламентский Аграрный комитет и экспертное сообщество активно обсуждали оптимальную модель запуска земельного рынка в Украине и готовили законодательные инициативы.

Мораторий на продажу сельхозземель в нашей стране действует с 2001 года. С тех пор вопрос земельных отношений стал одним из наиболее политизированных и перезревших. Ряд парламентариев и экспертов продолжают манипулировать общественным сознанием, пугая тем, что после снятия моратория иностранные компании в мгновение ока скупят всю украинскую землю, что приведет к обезземеливанию крестьян.

При этом они умалчивают, что в нашем государстве уже давно существует нелегальный рынок земли. По разным оценкам, в теневом обороте находится около 4 млн га. И отечественные агрохолдинги активно этим пользуются, дешево скупая земельные ресурсы по теневым схемам. Государство при этом не получает ни копейки. А многие живущие в сельской местности граждане, которые находятся на грани бедности и не собираются заниматься фермерским бизнесом, согласны выручить хотя бы незначительную сумму за свой пай, который «мертвым грузом» лежит на их плечах.

В свою очередь, открытие земельного рынка позволит пайщикам свободно распоряжаться своей собственностью. В результате запуска цивилизованного рынка в украинский аграрный сектор поступят инвестиции, увеличится число робочих мест на селе, что даст мощный импульс развитию фермерства. Кроме того, благодаря открытию земельного рынка будет найден ответ на проблему истощения земель, поскольку производитель, который получит право постоянного пользования земельным участком, будет заинтересован более ответственно подходить к соблюдению технологии аграрного производства. Также вырастет заинтересованность аграриев в выращивании многолетних культур, поскольку селяне обретут уверенность, что полученные ими участки – являются их собственностью.

Открытие рынка земли является одним из обязательств, которые Украина взяла на себя при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС. И хотя отмена моратория не является ключевым требованием европейских партнеров для предоставления нашему государству макрофинансовой помощи, Евросоюз ожидает от Украины подвижек в решении этого вопроса.

По сути, продление моратория на куплю-продажу сельхозземель является исключительно политическим шагом, который призван затянуть процесс и успокоить избирателей. Даже если бы украинский парламент не поддержал решение о продлении моратория, рынок земли в стране с 1 января 2018 года не был бы запущен.

Согласно Земельному кодексу, запуску рынка должно предшествовать принятие законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в котором можно прописать самые жесткие условия.

Так зачем же бесконечно продлевать мораторий, если можно принять законопроект, которым будет предусмотрен запуск рынка, например, с 2019 года? В переходной период, предшествующий запуску рынка, законодатели и исполнительная власть, узнав мнение аграриев, смогут заполнить пробелы в существующей нормативной базе. При этом в тексте документа несомненно будут прописаны ограничения, которые позволят избежать ужасов, о которых безустанно твердят противники земельной реформы.

Министерство аграрной политики и продовольствия уже завершило работу над проектом данного законопроекта. Так, аграрное ведомство предлагает в случае открытия рынка продавать землю исключительно гражданам Украины - физическим лицам, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. Однако, в Минагропроде продолжаются дискуссии относительно возможного допуска к торгам небольших хозяйств - юридических лиц с рядом квалификационных ограничений. Также проект предусматривает введение механизма, который бы гарантировал фермерам доступ к дешевым кредитным ресурсам. Таким образом, предложенная модель запуска земельного рынка будет направлена в первую очередь на развитие мелких фермерских хозяйств.

Однако данный законопроект еще не скоро попадет в сессионный зал Верховной Рады. Аграрное ведомство опасается, что депутаты не готовы рассматривать вопрос запуска рынка земли, а провал данного законопроекта – является самым нежелательным сценарием для профильного министерства.

Решить эту проблему может мощная просветительская кампания. Никто так не стимулирует народных избранников принимать важные для развития страны политические решения, особенно в преддверии выборов, как избиратели.

Позитивной тенденцией является рост числа сторонников реформы среди самих селян. Многие начинают понимать, что схема продления моратория по принципу «чтоб не стало хуже» - не работает. Параллельно с этим общество и парламентарии постепенно приближаются к понимаю того, что запуск цивилизованного рынка земли является единственно верным сценарием развития отечественной аграрной сферы.

Если в 2015 году против продления моратория проголосовали всего четыре народных депутата, а в 2016 – семь, то в этом году количество сторонников земельной реформы в парламенте выросло до 48.

Это дает надежду на то, что в скором времени украинский парламент созреет и сделает шаг навстречу проживающим в селах согражданам, позволив свободно распоряжаться своими землями. Ведь помимо Украины, мораторий на куплю-продажу сельхозземель действует лишь в Северной Корее, Кубе, Венесуэле, Конго и Таджикистане. Может уже пришло время выбрать другую компанию?

Надежда Бурбела