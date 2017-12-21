Рост цен: топ-5 продуктов, которые больше всего подорожали за год

Популярный среди украинцев продукт – сало – в этом году подорожал на 28 грн за килограмм и возглавил рейтинг продуктов, которые были лидерами роста цен в 2017 году.

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Соответствующий рейтинг составили эксперты Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, сообщил глава ассоциации Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперты предоставили подсчеты в процентном и гривневом соотношении.

ТОП-5 “Гривневый эквивалент”:

1 место – сало, которое в этом году подорожало на 28 грн за килограмм.

2-3 место – свинина и сливочное масло прибавили в цене 27 грн за килограмм.

4 место – говядина за 2017 год подорожала на 26 грн за килограмм.

5 место – сыр мягкий, стоимость которого выросла на 20 грн.

ТОП-5 “Процентный эквивалент”:

1 место – лидером этого рейтинга также является сало, которое с начала года прибавило в цене 68%.

2 место - буряк подорожал на 58%.

3 место – морковь – на 57%.

4 место – свинина – на 37%.

5 мест – говядина – на 30%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 0,9% против предыдущего месяца и 13,6% - в годовом выражении.

В Кабинете министров Украины прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в Национальном банке - 12,2% на конец года.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали замедление инфляции по итогам 2017 года до 10%.