Парламент принял закон о безопасности и гигиене кормов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о безопасности и гигиене кормов, который будет способствовать повышению продуктивности животных и производству качественной и безопасной продукции животноводства.

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За принятие соответствующего законопроекта №2845 проголосовали 229 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, данный документ определяет правовые и организационные основы производства и оборота кормов, регулирует отношения между органами исполнительной власти и операторами рынка кормов. Законопроектом уточняются требования к производству и обороту кормов, ответственность за нарушение законодательства о кормах и пр.

Как говорится в пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволит создать условия для развития рынка кормов в Украине, что будет способствовать росту производства качественных кормов, а также позволит уменьшить финансовую и административную нагрузку на операторов рынка. Кроме того, принятие этого проекта закона повысит уровень защиты здоровья животных.

Согласно пояснительной записке, этот законопроект приводит украинское законодательство в части безопасности и гигиены кормов в соответствие с европейскими нормами.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября 234 народных депутата проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта о безопасности и гигиене кормов.

18 мая 2017 года Верховная Рада приняла закон, который на законодательном уровне закрепляет правовые и организационные основы государственного контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и кормов. 30 июня президент Петр Порошенко подписал этот закон.

По данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия, данный закон вступит в силу весной 2018 года.