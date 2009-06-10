Ющенко примет участие в открытии выставки «Агро-2009»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 11 июня в 12:00 примет участие в открытии ХХІ Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агро-2009».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Открытие состоится в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины», проспект Академика Глушкова, 1.

XXI Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-2009» пройдет 11-14 июня - впервые на двух территориях - Национального комплекса «Экспоцентр Украины» и Выставочного комплекса «Чубинское» Корпорации «Украгропромбиржа». В рамках мероприятия также пройдет ряд специализированных выставок.

Ожидается, что участие в «Агро-2009» примут около 2000 отечественных и 200 иностранных компаний из России, Беларуси, Молдовы, ФРГ, Дании, Чехии, Голландии, Франции, Польши, Китая, дилеры зарубежных фирм, которые работают в агропромышленном комплексе Украины.