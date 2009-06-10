Украинские производители куриного мяса могут получить доступ к ЕС

Украинские производители куриного мяса могут получить доступ к внутреннему рынку Европейского Союза, что позволит диверсифицировать и значительно расширить продажи.

Такое мнение высказал УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, на сегодня украинские производители сконцентрированы на поставках продукции на внутренний рынок. «Экспорт сдерживается закрытостью российского рынка в связи с запретом на поставки животноводческой продукции из Украины с 20 января 2006 года и отсутствием доступа на рынки ЕС», - отметил аналитик.

Напомним, на крупнейших украинских птицефабриках уже началась проверка инспекторами Европейской комиссии на соответствие стандартам ЕС. Проверки проходят на заводах Мироновского Хлебопродукта (ТМ «Наша Ряба»), Комплекса «Агромарс» (ТМ «Гавриловские курчата»), на птицефабрике «Украина» (ТМ «Ясенвит») и заводе по переработке яиц на полуфабрикаты «Овостар». Если сертификация пройдет удачно, компании смогут начать поставки своей продукции в ЕС.

Ранее УНИАН сообщал со ссылкой на председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петра ВЕРБИЦКОГО, что планируется проверка 5 предприятий, и их перечень уже определен.

П.ВЕРБИЦКИЙ выразил надежду, что украинские предприятия успешно пройдут аттестацию и до 2010 года получат разрешения на экспорт мяса птицы и пищевого яйца в страны ЕС.