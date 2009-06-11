Кабмин ограничил рентабельность мукомолов не выше 10%

Кабинет Министров установил рентабельность производства пшеничной муки высшего, первого и второго сортов, ржаной обдирной муки на уровне не выше 10%, хлеба массовых сортов – не выше 12%.

Как сказано в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины, соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Постановлением предусматривается, что в 2009 году максимальное ежеквартальное увеличение уровня рентабельности производства хлеба не должно превышать 3% от ее фактического уровня за предыдущий отчетный период.

Также Кабмин отменил полномочия местных органов исполнительной власти по установлению рентабельности производства мукомолов и хлебопеков.

Кроме того, постановлением отменяется предельный размер торговой надбавки в размере не выше 15% без учета расходов на транспортировку в междугородном сообщении и предоставление местным органам исполнительной власти полномочий по определению размеров предельных поставочно-сбытовых розничных надбавок и розничной надбавки к оптово-отпускной цене производителя.

Кроме того, сокращено количество наименований социально значимых продовольственных товаров, цены на которые регулируют местные органы власти.

В данном списке: мука пшеничная высшего и первого сортов, хлеб, гречневая и манная крупы, мясо птицы (тушки и отруби), вареные колбасы, сосиски, сардельки, коровье питьевое (пастеризованное) молоко жирностью от 2,5% до 3,2%, кисломолочный сыр жирностью до 9%, сметана жирностью до 20%, сливочное масло жирностью до 80%, куриные яйца, сахар-песок, подсолнечное масло.

Также Кабмин утвердил Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары. Порядок предусматривает обязательное декларирование изменения оптово-отпускных цен непосредственно производителями продукции в случае их увеличения в течение месяца более чем на 1% с отсрочкой такого изменения на 1 месяц (сейчас декларировать изменения цен должны также оптовые реализаторы), упрощение процедуры декларирования (без получения вывода органов госконтроля за ценами), сокращение перечня документов, которые предоставляются в облгосадминистрации или горадминистрации (объяснительная записка для обоснования изменения оптово-отпускных цен, калькуляция себестоимости и проект декларации изменения оптово-отпускных цен).

«Реализация документа будет способствовать обеспечению равных условий для развития всех предприятий агропромышленного комплекса и будет гарантировать продовольственное самообеспечение страны в условиях финансового кризиса», – убежден министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.