Органам ветеринарной медицины расширили полномочия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях”.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях” 21 мая.

По закону, государственные органы ветеринарной медицины, подразделения ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий Министерства внутренних дел Украины рассматривают дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований.

От имени государственных органов ветеринарной медицины, подразделений ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий Министерства внутренних дел рассматривают дела об административных правонарушениях и налагают административные взыскания: Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины и его заместители, начальник Управления ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий Министерства внутренних дел Украины и его заместители - штраф на граждан до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностные лица - до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан. Это имеют право также делать главные государственные инспекторы ветеринарной медицины Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, региональных служб государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте и их заместители, государственные инспекторы ветеринарной медицины Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, инспекторы Управления ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий Министерства внутренних дел, начальники отделов ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий главных управлений, управлений МВД в Крыму, областях, городах Киеве и Севастополе и их заместители - штраф на граждан до девяти необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностные лица - до девятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан и т.д.