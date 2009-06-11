Депутат-регионал предлагает предоставить льготы химпредприятиям до 2014 г.

Депутат от фракции Партии регионов Николай ЯНКОВСКИЙ предлагает предоставить льготы украинским химическим предприятиям на 2009-2014 г. в связи с финансовым кризисом. Соответствующий законопроект «“ О государственной поддержке развития производства и потребления химических удобрений в Украине в связи с мировым финансовым и экономическим кризисом” (№ 4632 от 10.06.2009 г.) зарегистрирован в Верховной Раде.

Как указывается в Пояснительной записке к законопроекту, его г лавной целью является минимизация негативного влияния на развитие химической промышленности повышения цены на природный газ, обеспечение продовольственной безопасности государства, создание благоприятных условий относительно привлечения инвестиций для обновления и модернизации основных активов с внедрением современных энергсберегающих технологий.

Законопроект предусматривает установление ряда налоговых и прочих льгот на 2009-2014 годы для предприятий химической отрасли (ОАО “ДнепроАзот”, ОАО “Одесский припортовый завод”, ЗАО “Северодонецкое объединения Азот”, ОАО “Ривнеазот”, ОАО “Азот” г. Черкассы, ОАО “Концерн Стирол” г. Горловка). Эти предприятия ежегодно потребляют почти 7,74 млрд. м3 природного газа, который используется при производстве химпродукции как технологическое сырье и заменить его на другое сырье невозможно. Кроме того, основными производителями фосфорных удобрений являются ЗАО “Крымский Титан” и ОАО “Сумыхимпром”, которые производят более 90% от общего объема.

Средства и возможности, полученные в результате предоставленния льгот предприятия должны направить на привлечение капитальных инвестиций для модернизации и обновления основных средств производства с внедрением современных энергосберегающих технологий. Все предприятия должны разработать соответствующие инвестпрограммы и подать их на утверждение Кабмина.

Как указывается в Пояснительной записке, для уменьшения потребления природного газа химическими предприятиями вместе с научно-исследовательскими институтами проработан соответствующий план организационно-технических мероприятий, которыми, в частности, предусмотрено внедрение технологии по реконструкции существующих аммиачных и азотных агрегатов для оптимизации энергетического баланса и увеличения их мощности почти на 20%. Это приведет к снижению удельного расхода природного газа в среднем с 1250 м3 до 1000 м3 на одну тонну продукции и уменьшит его потребление на 1,25 млрд. м3/год, но для реализации этих мер, по расчетам специалистов научно-исследовательских учреждений, необходимо привлечь средства в объемах до 1022 млн. дол. США со сроками внедрения в течение (3-5) лет.

Законопроект предусматривает методы реализации господдержки и стимулирования развития производства и потребления минеральных удобрений. Так, предлагается установить для производителей минеральных удобрений ряда льгот с целью создания им финансовых возможностей для осуществления реконструкции производства. Также предусматривается предоставление государством производителям сельскохозяйственной продукции растительного происхождения дотаций на частичную компенсацию стоимости минеральных удобрений отечественного производства, которые закупаются ими для собственных сельскохозяйственных потребностей.

С текстом законопроекта, зарегистрированным в ВР можно ознакомиться ЗДЕСЬ .

Справка УНИАН. Химический комплекс Украины в среднем потребляет ежегодно почти 8,3 млрд. м3 природного газа, в том числе основное потребление его приходится на производство минеральных удобрений. Основными потребителями природного газа для производства указанной продукции являются 6 азотных предприятий (ОАО “ДнепроАзот”, ОАО “Одесский припортовый завод”, ЗАО “Северодонецкое объединения Азот”, ОАО “Ривнеазот”, ОАО “Азот” г. Черкассы, ОАО “Концерн Стирол” г. Горловка), которые ежегодно потребляют почти 7,74 млрд. м3 природного газа, а также ЗАО “Крымский Титан” и ОАО “Сумыхимпром”, которые производят более 90% от общего объема фосфорных удобрений.

Вышеупомянутые химические предприятия-производители минеральных удобрений в целом формируют основные показатели финансово-экономической деятельности химической отрасли относительно позитивной динамики роста объемов выпуска химической продукции и эффективности использования имеющихся мощностей и на которые приходится почти 40% объемов производства химической продукции (10 млрд. грн.), 40% объемов экспортных поставок химического комплекса (1,2 млрд. дол.. США) и 70% поступлений средств в государственный бюджет (890 млн. грн.).

Мощности по производству минеральных удобрений в Украине составляют 8,0 млн. тонн (физического веса) и сосредоточены на 12 химических предприятиях, в том числе по производству азотных удобрений – 5,8 млн. тонн, по производству фосфорных удобрений –1,6 млн. тонн и по производству калийных удобрений – 0,6 млн. тонн.