Astrum: украинские производители куриного мяса могут получить возможность экспорта продукции в ЕС

На крупнейших украинских птицефабриках началась проверка инспекторами Еврокомиссии на соответствие стандартам ЕС. Если сертификация пройдет удачно, компании смогут начать поставки своей продукции в ЕС.

Комментирует эксперт компании «Astrum Investment Management» Сергей Фурса:

Проверки проходят на заводах Мироновского Хлебопродукта (ТМ «Наша Ряба»), Компрекса Агромарс (ТМ «Гавриловские курчата»), птицефабрике Украина (ТМ Ясенвит) и заводе по переработке яиц на полуфабрикаты Овстар. На сегодня украинские производители сконцентрированы на поставках продукции на внутренний рынок. Экспорт сдерживается закрытостью российского рынка в связи с запретом на поставки животноводческой продукции из Украины с 20 января 2006 г. и отсутствии доступа на рынки ЕС.

В случае положительного результата проверки украинские производители куриного мяса могут получить доступ к внутреннему рынку Евросоюза, что позволит диверсифицировать и значительно расширить продажи.