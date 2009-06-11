Полтава. ЗАО «Полтавская птицефабрика» планирует внедрить систему контроля ХАССП. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор предприятия Сергей ПЛАХОТА.

«Сегодня наша страна производит 15 миллиардов штук яиц. По крайней мере, два миллиарда из них можно реализовать за границу. Но предприятия должны пройти сертификацию ISO 2000 и внедрить систему контроля ХАССП, которая действует во всех развитых странах. В переводе с английского аббревиатура ХАССП означает анализ опасных факторов и критических точек контроля. Система разработана в США в ряде военных лабораторий, главной задачей которых было создание безопасных пищевых продуктов для астронавтов. В основу системного анализа продукции был положен тщательный, всесторонний контроль каждого производственного процесса, начиная от сырья и заканчивая конечным продуктом. Это практически исключало любые ошибки и отклонения в технологии и в итоге гарантировало абсолютную безопасность продуктов. Не случайно впоследствии такой комплексный контроль, получивший название стандарт ХАССП, получил широкое признание и применение сначала в США, а вскоре - в Европе и мире», - пояснил С.ПЛАХОТА.

По его словам, без внедрения ХАССП украинские предприятия не смогут выйти на международные рынки и составить конкуренцию иностранным производителям.

«В планах Полтавской птицефабрики – внедрить в ближайшее время эту международную систему контроля, чтобы в дальнейшем экспортировать свою продукцию», - заявил директор предприятия.

Справка УНИАН. ЗАО «Полтавская птицефабрика» - одно из крупнейших птицеводческих предприятий по производству яиц в Украине. Полтавская птицефабрика организована в 1956 году на базе птицекомбината. Её первоначальная мощность – 20 тысяч кур-несушек, которые размещались в трёх одноэтажных птичниках с напольным содержанием, годовое производство – 4 млн. штук яиц. В настоящее время Полтавская птицефабрика – предприятие с закрытым циклом производства. ЗАО "Полтавская птицефабрика" является представителем немецкой фирмы Lohmann tierzucht в Украине.