Гидрометцентр: погодные условия 11-13 июня ухудшатся

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта во второй половине дня 11 июня и ночью 12 июня в западной части, днем 12 июня и ночью 13 июня в северных, большинстве центральных, Одесской областях и в Крыму пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с, в отдельных пунктах крупный град и шквалы 25-28 м/с. Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

После прохождения атмосферного фронта ожидается понижение температуры воздуха на 10-15° и класса пожарной опасности.

11-13 июня на речках бассейнов Прута, Сирета, Сана и Днестра в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей, на речках Закарпатья ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 часов 11 июня. При сильных ливнях в горах существует вероятность формирования селей.