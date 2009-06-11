Харьковский тракторный завод (ХТЗ) представил новый трактор общего назначения ХТЗ-22021 на XXI Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агро-2009», которая сегодня начала работу в Киеве в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор по продаже Торгового дома ОАО «Харьковский тракторный завод» Сергей КАРАБИЛО.

По его словам, в новую модель внесен ряд конструкторских изменений и разработок, которые используются в современном тракторостроении. В частности, это касается ходовой части – коробки передач и мостов. Машина имеет пластиковую облицовку, улучшенный дизайн, который соответствует европейским стандартам, а также каркасную кабину с центральной посадкой тракториста, кондиционеры, органы управления, отвечающие современным требованиям эргономики.

«Создание новой модели обусловлено потребностью повысить производительность производства в сельском хозяйстве в связи с использованием сельхозпроизводителями более современных технологий», – сказал С.КАРАБИЛО.

По его словам, ХТЗ-22021 оснащен двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-236 с турбиной и имеет мощность 235 к.с. Этот трактор повышает производительность использования техники по сравнению с предыдущими образцами типа ХТЗ-170 на 30%.

С.КАРАБИЛО также сообщил, что созданные три образца новой модели сейчас проходят испытания и осенью завод планирует начать их серийный выпуск.

По его словам, рынок для такой техники – это прежде всего Украина, Россия, а также страны Средней Азии: Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Справка УНИАН. "Харьковский тракторный завод им. С.Орджоникидзе" начал работу в 1931 году. На сегодняшний день это крупнейшее и единственное в Украине и странах СНГ предприятие по производству унифицированных гусеничных и колесных сельскохозяйственных тракторов общего назначения. За годы работы ХТЗ выпустил более 2,5 млн. тракторов различных моделей и модификаций.

В 2007 году основным акционером ХТЗ стала группа "ГАЗ" (Россия), принадлежащая российскому бизнесмену Олегу ДЕРИПАСКЕ.

Государственный пакет акций ОАО «ХТЗ» составляет 27,3%.