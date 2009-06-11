Сельхозпредприятия Харьковщины направили на приобретение техники 49 млн. грн.

В январе-мае текущего года на обновление материально-технической базы сельскохозяйственные предприятия Харьковской области направили 48,87 млн. грн. Такие данные привел заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Виктор Зверев, сообщается на сайте ОДА.

За этот период был приобретен 41 трактор, в т.ч., 6 - производства ОАО "Харьковского тракторного завода", 8 зерноуборочных комбайнов, 36 сеялок, 13 машин для внесения минеральных удобрений, 14 культиваторов для сплошной обработки и др.

Больше всего средств на обновление машинно-тракторного парка направлено хозяйствами Красноградского (8,76 млн. грн.) и Двуречанского (4,03 млн. грн.) районов.