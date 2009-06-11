Ющенко раскритиковал действия правительства на рынке мяса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО негативно оценивает действия правительства на рынке мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе открытия ХХІ Международной выставки-ярмарки «Агро-2009».

По словам В.ЮЩЕНКО, в первом квартале текущего года Украина в 2,5 раза увеличила импорт мяса, что является ошибочной стратегией. По мнению Президента, если бы была соответствующая правительственная политика, то в течение 12 месяцев украинские производители готовы увеличить производство мяса на 200-300 тыс. тонн. Кроме того, это бы стимулировало прирост поголовья скота в Украине.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день действия правительства не стимулируют внутреннее производство мяса и не находят понимания у производителей. Как сообщал УНИАН, импорт мяса в Украину достиг критических объемов, только в мае было ввезено 42 тыс. тонн мяса, а за 5 месяцев текущего года – около 140 тыс. тонн.

По словам министра аграрной политики Ю.МЕЛЬНИКА, ввозится, как правило, низкосортная продукция. Кроме того, министр отметил, что производство этой продукции дотируется в странах-производителях, таким образом, украинский производитель не может с ней конкурировать.

По мнению Ю.МЕЛЬНИКА, Украине необходимо ввести стандарты на мясное сырье, которые уже разработаны, однако Госпотребстандарт не вводит их в действие, а также внедрить процедуру инспектирования импортеров на соответствие требованиям законодательства, как это делают другие страны. Кроме того, по его словам, следует отменить или откорректировать процедуру лицензирования импорта мяса.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно критиковал ситуацию с ввозом в Украину дешевого мяса. По его словам, вся политика правительства, как нынешнего, так и предыдущего, по поддержке отечественного мясопроизводителя является непродуманной. По его мнению, чем больше импорт мяса, тем меньше поголовье скота в Украине. «Парадокс, мы в этом году имели самый большой урожай фуражного зерна и наименьшее количество поголовья», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, необходимо поддерживать не иностранного товаропроизводителя, а отечественного, предоставлять ему преференции и льготы.

В.ЮЩЕНКО назвал трагедией темпы роста импорта мяса в Украину, отметив, что если эта тенденция сохранится, то украинскому мясопроизводству будет угрожать исчезновение.