Вложения в АПК на Житомирщине сократились

В Житомирской области в первом квартале 2009 года объемы капиталовложений в АПК сократились по сравнению с аналогичным показателем 2008 года в 4 раза - до 6,8 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Житомирской ОГА Николай ДИДКИВСКИЙ.

По его словам, иностранные инвестиции уменьшились с начала года на 200 тыс. долл.

Н. ДИДКИВСКИЙ отметил, что на 1 июня 2009 года в сельском хозяйстве области осуществляют производственную деятельность около 100 предприятий-инвесторов, юридических и физических лиц, из них 22 предприятия с иностранным капиталом. Он уточнил, что ими арендуется 284 тыс. га сельхозугодий - 61% от общей площади находящихся в аренде земель. От 10 до 20 тыс. га земли арендуют ООО «А.Т.К.», ООО «Лендком ЮА», ООО «Укрзернопром-Агро» и др.

«Только 37 предприятий-инвесторов региона содержат поголовье скота и птицы, еще около 15 планируют развитие животноводства, однако массовой заинтересованности инвесторов в создании животноводческих комплексов по производству мяса и молока, к сожалению, пока не наблюдается» , - сказал начальник управления Житомирской ОГА. Он подчеркнул, что региону необходимы более заинтересованные в развитии животноводства инвесторы, способные решить его главную проблему - сокращение поголовья КРС.

Справка УНИАН. В 2008 году в основной капитал АПК Житомирской области привлечено 305 млн. грн. средств отечественных инвесторов и 7,8 млн. долл. США иностранных инвестиций.