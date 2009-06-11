Урожай рапса в 2009 г. составит 3 млн. тонн

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК прогнозирует урожай рапса в 2009 году на уровне около 3 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе официальной встречи с министром сельского хозяйства Республики Литвы Казисом СТАРКЯВИЧУСОМ в рамках ХХІ Международной выставки-ярмарки «Агро-2009» в четверг.

«В прошлом году у нас было 3 млн. тонн рапса. И, я думаю, в этом году будет также», - сказал министр, уточнив, что урожай этой культуры планируется собрать с 1,2-1,3 млн. га.