В Винницкой области производство соков сократилось

В январе-мае 2009 года предприятия Винницкой области произвели 15,985 тыс. тонн соков и нектаров, что на 50,86%, или на 16,543 тыс. тонн меньше, чем в январе-мае 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

Он отметил, что по сравнению с маем 2008 г. в мае 2009 г. производство соков и нектаров перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 52%, или 3,554 тыс. тонн – до 3,281 тыс. тонн. По сравнению с апрелем 2009 г. в мае 2009 г. производство соков и нектаров увеличилось на 5,03%, или 0,157 тыс. тонн.

В.ЧЕРНИЙ добавил, что сокращение производства соков и нектаров в январе-мае произошло из-за дефицита сырья.

Справка УНИАН. Крупнейшим производителем соков и нектаров в Винницкой области является компания „Виннифрут”. В состав компании входят 9 дочерних предприятий и 3 завода. Всего в области действуют 9 предприятий, занимающихся производством соков и нектаров, их доля на украинском рынке составляет около 8%.