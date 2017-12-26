Украинский аграрий стремится сделать Подолье трюфельным краем (видео)
04:51, 26 декабря 2017Агро
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Один из самых дорогих в мире грибов, оказывается, растет у украинцев под ногами.
Винницкий аграрий заложил собственную плантацию всемирно известных трюфелей. Александр Джига хочет стать не только конкурентом французам и итальянцам, но и прежде всего снова сделать Подолье трюфельным краем. Один из самых дорогих в мире грибов, которого чтят кулинарные гурманы, оказывается, растет у украинцев под ногами.
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