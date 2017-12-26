Аграрный фонд увеличил экспорт муки на 70%

ЧАО "Аграрный фонд", один из крупнейших государственных операторов на аграрном рынке Украины, по итогам 2017 года нарастил экспорт муки на 70%. Об этом в интервью "НВ Бизнес" сообщил генеральный директор компании Андрей Радченко.

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"Аграрный сектор [глобальный] действительно бьет рекорды. Мы тоже ощутили, что причастны к экспорту и увеличению экспортной выручки, которая поступила в Украину, - сказал топ-менеджер. - Аграрный фонд, в частности, экспортировал 17 тысяч тонн муки. Это на 70% больше, чем в прошлом году".

В будущем сезоне позитивная динамика, скорее всего, сохранится, так как АФ наращивает мощности по переработке. Менеджмент компании ведет переговоры с турецкой компанией – одним из производителей мельничного оборудования.

"Рассматриваем возможность постройки современного мельничного комплекса. При этом очень стараемся привлечь турецкое финансирование под этот проект. В ближайшее время, думаю, сможем заключить контракт на поставку мельничного оборудования. А на строительство и введение в эксплуатацию этого объекта уйдет около года", - говорит Радченко.

По его словам, для увеличения национального экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью Украина должна пройти путь глобальной модернизации и развития перерабатывающей промышленности, привлекая инвестиции в том числе в постройку новых объектов глубокой переработки зерна, и в целом переработки продуктов питания.

На внутреннем рынке в продовольственном сегменте АФ концентрирует усилия на рознице, на фасованной продукции. Как отметил Андрей Радченко, якорным продуктом была и остается мука, но в 2018 году компания будет расширять линейку бакалейной продукции - рис, сахар и т.д.

Справка. Аграрный фонд – один из ведущих операторов на аграрном рынке и крупнейший - на рынке муки. В 2017 году выполнение финансового плана составит около 102%. По форвардной программе (закупка будущего урожая) АФ законтрактовал 666 тысяч тонн зерна урожая 2017 года (из них продовольственное зерно - около 479 тысячи тонн), проавансировав аграриев на 2,9 миллиарда гривень. Большинство контрагентов Аграрного фонда - это малые и средние агропредприятия.

Также в нынешнем году вышел на рынок минеральных удобрений, закупив 220 тысяч тонн продукции на более 1,6 миллиарда гривень. На сегодняшний день более 60 тысяч тонн минеральных удобрений уже реализовано в рамках осенней посевной.