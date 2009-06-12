КС: Президент безосновательно приостановил решение Кабмина

Конституционный Суд Украины (КСУ) отказался открыть конституционное производство по представлению Президента Украины относительно неконституционности изменений, которые вносятся в Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары, утвержденный постановлением Кабинета Министров № 709 от 6.08.2008 г., действие которого остановлено Указом Президента Украины № 125 от 6.03.2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Сообщается, что внесение изменений в данное постановление правительства обусловлено необходимостью усовершенствования методов государственного регулирования цен на продовольственные товары и конкретизации полномочий местных органов исполнительной власти по регулированию таких цен.

Как отмечается в постановлении КСУ № 28-у от 2.06.2009 г., конституционное представление главы государства не содержит правового обоснования утверждений о несоответствии принятого правительством решения Конституции Украины, что является основанием для отказа в открытии конституционного производства по данному делу.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 6 марта т.г. остановил действие некоторых положений постановления правительства от 6 августа 2008 г., которым внесены изменения в Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары, утвержденный постановлением Кабмина №1222 от 17 октября 2007 г.

«Изменения эти носят без преувеличения революционный характер. Вместо информативного порядка декларирования субъектом хозяйствования намерения изменить цены установлен разрешительный. Все субъекты, от маленького производства до фабрик и заводов, производящих украинскую продукцию, которые в это сложное время обеспечивают занятость населения и производство наиболее социально важных товаров, при повышении оптово-отпускных цен на один процент должны собирать пакет документов и нести его в территориальные органы Государственной инспекции по контролю за ценами”, – отмечается в сообщении пресс-службы Президента.

По результатам анализа данной информации повышения цен может быть согласовано или не согласовано, причем критериев для признания такого повышения необоснованным и отказа в согласовании данное постановление Кабинета Министров не предусматривает.

Более того, несмотря на тот факт, что предприятие может находиться в селе за сотню километров от областного центра, после получения положительного вывода Госинспекции по контролю за ценами должно нести новый пакет документов соответственно в Совет министров Крыма, областные, Киевскую и Севастопольскую горгосадминистрации и просить чиновников разрешить ему продавать свою продукцию. «И таких предприятий – сотни тысяч», – отмечает пресс-служба Президента.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что «импортная продукция без лишних хлопот завозится и продается по любой цене».

Такой подход ограничивает установленное Конституцией право владельцев на распоряжение своей собственностью, создает угрозу устранения, ограничения или искажения конкуренции. Кроме того, создаются основания для повышения тенизации производства и торговли, роста коррупции и возникновения дефицита отдельных товаров. Учитывая тот факт, что постановление распространяется на социально значимые товары, перебои с их продажей будут иметь значительные негативные последствия.