Спиртзаводы Винницкой области сократили производство

В январе-мае 2009 года спиртовые заводы Винницкой области произвели 1,461 тыс. дал спирта, что на 16,8%, или 0,295 млн. дал, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, причиной сокращения производства стал дефицита сырья и оборотных средств.

В частности, мае т.г. предприятия области увеличили производство спирта на 71,54%, или на 181 тыс. дал, по сравнению с апрелем 2009 года – до 433,9 тыс. дал. По сравнению с маем прошлого года производство спирта увеличилось на 24,36%, или 85 тыс. дал.

Кроме того, в мае текущего года возобновили производство пять спиртзаводов, а с начала года не производят спирт два спиртзавода.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2009 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,027 тыс. дал спирта, что на 30%, или 0,436 млн. дал, меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области.

"Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртной и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".