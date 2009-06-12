ВР хочет упростить порядок обретения права собственности на землю

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно упрощения порядка обретения прав на землю).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 298 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале

Законопроектом предусматривается упрощение порядка обретения физическими и юридическими лицами права собственности и пользования на земельные участки из земель государственной и коммунальной собственности, а также расширение прав землевладельцев и землепользователей относительно пользования ими.

Планируется ограничить сферу применения процедуры согласования места расположения объекта (выбора земельного участка), которая является стадией отвода земельного участка, лишь случаями изъятия (выкупа) земельного участка для общественных нужд или его отчуждения из соображений общественной необходимости.

Согласно законопроекту, устанавливается порядок согласования документации по землеустройству по принципу единого окна путем создания при каждой районной государственной администрации или городе областного значения комиссии, в состав которой должны входить представители всех органов, уполномоченные согласовывать такую документацию. Предлагается установить трехнедельный срок рассмотрения этой комиссией поданной документации, а также правила, по которым основаниями отказа в согласовании документации может быть исключительно ее несоответствие закону.

Кроме того, с целью прекращения практики создания землевладельцам и землепользователям искусственных препятствий в осуществлении на земельном участке хозяйственной деятельности предлагается ввести правило, по которому определение направлений использования земельного участка в пределах категории земель является свободным (кроме земель сельскохозяйственного использования и земель обороны).

Также предлагается установить, что в случае, если после признания земельных торгов несостоявшимися в связи с наличием на них лишь одного покупателя, на повторных земельных торгах по продаже того же лота присутствует только один указанный покупатель, лот может быть продан ему по стартовой цене. Это правило позволит осуществлять продажу государственной или коммунальной земли (прав на них) в случаях ограниченности спроса на них ввиду их низкой инвестиционной привлекательности.