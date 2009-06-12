Директором Хорольского комбикормового завода стал Лиснянский
Сообщили на предприятии
Директором ЗАО «Хорольский комбикормовый завод» (Полтавская обл.) назначен Алексей Лиснянский, до этого исполнявший эти обязанности, сообщил УНИАН представитель предприятия.
По его словам, соответствующее решение приняли акционеры общества на собрании 9 июня 2009 года. При этом собеседник агентства уточнил, что А.Лиснянский избран на должность директора на неопределенный срок.
А.Лиснянский был назначен и.о. директора с 12 декабря 2008 года. До этого он работал на предприятии в должностях коммерческого директора и замдиректора по коммерческим вопросам.
Справка УНИАН. ЗАО «Хорольский комбикормовый завод» занимается производством круп, готовых кормов для животных, макаронных изделий. Осуществляет оптовую торговлю непереработанными сельскохозяйственными продуктами.