АГРО-2009: жара, Президент и сельское хозяйство (фоторепортаж)

На открытие проспонсированной российской компанией выставки-ярмарки «Агро-2009» украинский президент опоздал на 1,5 часа. Журналисты, операторы и посетители в ожидании его томились на солнце. После открытия Президент лично осмотрел и ощупал экспонаты выставки.

11 июня в Киеве открылась 21 Международная агропромышленная выставка-ярмарка «АГРО-2009». Участие в ней приняло около 2 тысяч украинских и 200 иностранных компаний из России, Беларуси, Молдовы, ФРН, Дании, Чехии, Голландии, Франции, Польши, Китая, дилеры иностранных фирм, работающих в агропромышленном комплексе Украины.

В этом году выставка проходила на двух площадках – на территории Национального комплекса “Экспоцентр Украины” и Выставочного комплекса “Чубинське”. Две площадки несколько затруднили работу журналистов, поскольку они еще не достигли такой степени физического совершенства, чтобы одновременно присутствовать в нескольких местах. Получилось увидеть лишь часть выставки…

Украинские политики и чиновники не упустили возможность лишний раз «попиариться», посетив выставку и показав, как сопереживают украинскому сельскому хозяйству и пекутся о его дальнейшей судьбе… Чтобы не затмевать друг друга, они рассредоточились, разделив сферы «сияния» - посещали одну из площадок. Однако обо всем по-очереди…

Подготовку в выставке министерство агрополитики Украины начало давно, и буквально на каждой пресс-конференции министра или его замов зазывало и напоминало журналистам об этом событии. За день до открытия министр в неформальной беседе посетовал, что генеральным спонсором украинской, по сути, выставки, стала российская компания – Россельмаш. Мол, украинские компании пожалели деньги на этот проект…

Накануне официального открытия – 10 июня – в Украинском доме прошло как бы предварительное ее открытие, в котором намеревалась принять участие Премьер-министр Украины. Поскольку и она, и Президент Украины почти в равной мере беспокоятся о судьбе сельского хозяйства, но не могут терпеть друг друга, они традиционно разделили дни посещения – Премьер-министр накануне, президент – в день открытия…

Однако Премьер-министр не появилась в Украинском доме, хотя вся атрибутика присутствовала – охрана, металлодетектор и т.д. Наверное, что-то не сложилось, но журналистов в причины отсутствия не посвятили…

Официальное открытие «по месту» планировалось 11 июня на 12 часов дня. Перед этим официальные делегации из других стран вели переговоры с украинскими коллегами. В частности, министр аграрной политики Украины Юрий Мельник успел провести встречи с коллегами из Литвы, после – из России. Встречу с последними Ю.Мельник вынужден был прервать – часы показывали 11-40, все ждали Президента…

Территорию перед сценой, на которой должно было проходить действо, оградили красной ленточкой – прямо как красные флажки на охоте, все желающие поглазеть и послушать должны были находиться за ней. Телевизионные камеры выстроились за лентой. Все происходило под открытым небом, показания на термометре стремились к отметке 40 градусов, казалось, что все сейчас растают от жары…

Часть журналистов нашла пристанище под тракторами, которые находились на выставке недалеко от сцены. Они вызывали интерес больше как источники тени, чем как достижение технического прогресса. Прождав 20 минут в убежище, в мысли начало закрадываться подозрение, что Президент не приедет – его охраны не было, журналисты стояли не за ленточкой, их оттуда не гнали… Интуиция не подвела. После того, как журналисты и посетители простояли более получаса под солнцем, ведущая объявила, что открытие переносится на час. Позвонив своим коллегам, удалось выяснить, что Президент находится на заседании в НАК «Нафтогазе», куда он также опоздал более чем на час…

Нужно было занять чем-то время ожидания – отправились на прогулку. Выставка явно была популярной – из-за толпы людей невозможно было никуда пробиться, а очередь в ларьки с холодными водами и мороженым достигала нескольких метров. Цены на охлаждающие продукты тоже, мягко говоря, не радовали – 0,3 литра воды стоили 7-8 грн.. литр сока – больше 15 грн.

Изучив предлагаемый ассортимент, потолкавшись в очередях, вернулись на место дислокации – в тень трактора. Однако стоять там пришлось не долго – уже подоспела личная служба охраны президента и посоветовала покинуть благодатную территорию. Указали на наше место «под солнцем». Решив, что это будет свыше человеческих возможностей, журналисты перебрались под ближайший трактор, находящийся чуть дальше от сцены – счастье длилось не долго… Охрана явно видела в журналистах террористов, поэтому настойчиво выдворяла их за красную ленту. Пришлось повиноваться – ушли не за ленту, а еще дальше, но тени уже не было. В голове крутился вопрос – мы то тут стоим, потому что это наша работа, нам за это платят (хотя рабочее время можно использовать более рационально, чем извините, тупо стоять и ждать, пусть даже самого Президента), а люди то зачем себя мучают? Ответ не находился…

Обещанное на 13-00 открытие началось в 13-20. Президент вышел на сцену, традиционно не извинившись за опоздание (да ради Бога, разве нам было сложно постоять 1,5 часа под раскаленным солнцем? Да никаких проблем!), и сказал, что украинское сельское хозяйство достигло определенных успехов, и что в прошлом году эта отрасль стала лидером по объемам привлеченных инвестиций. Про себя подумалось – несмотря на все старания правительства сделать эту отрасль непредсказуемой и зарегулированной…

Рассказав за 15 минут украинцам, что «наше зерно – это украинская нефть», президент пошел «в народ». За ним – вся «королевская рать». Раскрасневшиеся на солнце посетители, суда по лицам, на грани солнечного удара, начали фотографировать Президента кто на что – на фотоаппараты, мобильные телефоны и т.д. Утомленные солнцем журналисты не смогли продолжить сопроводительную прогулку – спасительная тень наконец-то стала общедоступной и свободной для посещения. Однако фотографы не могли «прогуливать» - для них как раз началась работа. Судя по их работам, наш Президент кинестетик – он пощупал большинство животных, а лошадь даже обнял…

Кстати, на выставке были представлены различная сельскохозяйственная техника, скот и аграрная продукция, проводились семинары. Жаль, что после нескольких часов стояния на солнце сил наслаждаться достижениями народного хозяйства Украины и мира уже не хватило…

Елена Кучер (УНИАН)