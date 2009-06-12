ОЗШВ начал производство кошерного шампанского

Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ), входящий в Gruppo Campari, начал производство кошерного шампанского.

Об этом сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН председатель правления ОЗШВ Макс ПОЛИАВ.

По его словам, первые партии кошерного шампанского были экспортированы в Израиль в апреле текущего года. Это шампанское ТМ «Одесса», ассортиментная линейка которого включает 6 позиций.

М.ПОЛИАВ отметил, что в 2009 году планируется выпустить 250 тыс. бутылок кошерного шампанского, однако он не исключает, что в дальнейшем этот объем будет увеличен.

По словам М.ПОЛИАВА, виноматериалы для производства кошерного шампанского импортировались из Молдовы, но в дальнейшем компания намерена перейти на виноматериалы украинского производства.

Справка УНИАН. Кошерные вина производят по строгой технологии. Виноград для этого вина должен быть собран с кустов не моложе 4 лет, так как после этого срока ягоды гораздо более подходящие для производства хорошего вина. Закон семилетнего цикла обязателен к выполнению (каждый седьмой год виноградник не должен обрабатываться). На винограднике не должно расти ничего, кроме винограда. Производством вина должны заниматься только соблюдающие субботу иудеи, и, конечно, все компоненты и ингредиенты должны быть кошерными.

Сертификаты кошерности производитель может получить в таких ведомствах, как Главный раввинат в Израиле или Инспекция кашрута штата Нью-Йорк, в таких крупных организациях, как «Ортодокс Юнион», а также, что наиболее предпочтительно, у известного и почитаемого в определенной общине раввина.

В Украине несколько производителей имеют право производить кошерные продукты, в частности, пивоваренный завод «Оболонь» производит кошерное пиво.

В настоящее время рынок кошерных продуктов стал огромным бизнесом. Лишь в США годовой оборот этого рынка составляет, по разным оценкам, 50-150 млрд. долл.

Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) – один из лидеров отраслевого рынка, продукция которого пользуется популярностью как в Украине, так и за ее пределами. Завод основан в 1896 году. Мощность предприятия составляет 15 млн. бутылок шампанского в год, производится 33 вида продукции. Наиболее известные ТМ: «Одесса», «L`Odessika», «Генри Редерер».

Gruppo Campari является одним из крупнейших мировых игроков в сфере производства напитков, реализует свою продукцию в 190 странах. В Украине компания владеет Одесским заводом шампанских вин.

Акции материнской компании Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI – Bloomberg CPR IM) размещены на фондовой бирже Италии.