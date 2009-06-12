Госкомзем выступает против двух законопроектов

Государственный комитет по земельным ресурсам Украины (Госкомзем) и общественные организации «Лига оценщиков земель» и «Союз оценщиков земли» выступают против принятия законопроектов «О регулировании оценочной деятельности в Украине» и «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления рынка земли и оценочной деятельности Госкомзема Станислав ГОРБАТОВИЧ.

По его словам, принятие этих законопроектов приведет к коррупции и хаосу в сфере земельных отношений.

С.ГОРБАТОВИЧ отметил, что в результате принятия данных документов могут потерять работу около десяти тысяч оценщиков, работающих в Украине. По его мнению, авторы законопроектов на базе недостоверных данных пытаются ввести теневую модель оценочной деятельности и повлиять на рынок земли и имущества.

В свою очередь, представители организаций оценщиков предлагают главе Госкомзема обратиться к руководству страны с призывом не допустить разрушения оценочной системы.

По словам главы «Лиги оценщиков земель» Ирины АНТИПЕНКО, если выйдет этот закон, то в Украине может остановиться оценочная деятельность. По ее данным, в среднем в стране ежегодно проводится около 300 тысяч оценок для договоров купли-продажи, приватизации, залога имущества и т.д.

Принятие законопроекта о регулировании оценочной деятельности в Украине, по мнению И.АНТИПЕНКО, приведет к развалу рынка оценочной деятельности из-за необходимости создания на протяжении 30 дней значительного количества совещательных органов, осуществляющих контроль над этим процессом, заключения соответствующих договоров с учебными заведениями, разработки дополнительных нормативных актов, регулирующих процесс лицензирования. За этот период необходимо будет заменить квалификационные документы свыше десяти тысяч специалистов, выдать новые лицензии на проведение оценочных работ.

В свою очередь, заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Александр ПОТИМКОВ считает, что цель законопроекта – создание коррупционных схем и очередей ко всем органам, которые планируется создать.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона Украины «О регулировании оценочной деятельности в Украине» (№4487 от 15 мая т.г.), лишающий Фонд государственного имущества и Государственный комитет земельных ресурсов Украины функций регулирования оценочной деятельности. Автором данного законопроекта является народный депутат от НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ.

В соответствии с законопроектом, функции регулирования оценочной деятельности планируется передать от Фонда госимущества и Госкомзема центральному органу исполнительной власти, «компетенцией которого является обеспечение реализации государственной экономической, ценовой, инвестиционной политики».

Депутат также предлагает создать при данном центральном органе наблюдательный совет по вопросам оценочной деятельности, состав которого будет утверждаться Кабинетом Министров Украины. Ранее наблюдательные советы по вопросам оценочной деятельности действовали при Фонде госимущества и Госкомземе.

Также в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» (№ 4487-1), который предусматривает обязательное рецензирование результатов оценки объектов госимущества и имущества территориальных общин, рецензирование на платной основе по решению суда или заказчика оценки, а в случаях, неурегулированных законодательством Украины, предусматривает использование норм международных стандартов оценки.

Авторами данного законопроекта являются депутаты Александр БОНДАРЬ (НУ-НС), Екатерина ВАЩУК (Блок Литвина), Алексей ПЛОТНИКОВ (Партия регионов) и Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ).