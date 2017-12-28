Соучредитель "Светильнянского" призвал комиссию Минюста отменить внесенные скандальным регистратором данные в реестр сельхозпредприятия

Соучредитель расположенного в Киевской области фермерского предприятия "Светильнянское" Светлана Петрова призывает Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции отменить внесенные скандальным регистратором Алексеем Шейк-Сейкиным данные по смене руководства предприятия, поскольку такие действия регистратора являются незаконными и способствовали рейдерскому захвату "Светильнянского".

Об этом во время заседания комиссии заявил адвокат Светланы Петровой Михаил Костянецкий.

"Петрова Светлана Александровна обратилась в Министерство юстиции с жалобой на проведение государственным регистратором филиала коммунального предприятия Мирнопильського сельского совета "Результат" в городе Киев Шейк-Сейкина Алексея Анатольевича действий еще 8 ноября", - сразу отметил Костянецкий.

При этом адвокат в первую очередь указал, что регистратор нарушил территориальность внесения данных в реестр.

"Предприятие "Светильнянское" зарегистрировано в Киевской области, а регистратор для внесения данных использовал ключ Киева, чем нарушил п. 5 раздел І приказа минюста N 359/5 от 09.02.2016 ", - отметил адвокат.

Отвечая на вопрос председателя Комиссии Виталия Гайдука, кто является регистратором, адвокат заявил, что фамилия регистратора – Алексея Шейк-Сейкина.

"Об этом мы четко указали еще в жалобах в Министерство 8 ноября и обращением в Комиссию 17 ноября", - добавил адвокат.

Адвокат также сообщил, что регистратору неизвестными лицами был предоставлен протокол собрания акционеров, согласно которому на предприятии "Светильнянском" должна произойти смена менеджмента - вместо директора Дмитренко исполняющим обязанности директора должен быть назначен Савицкий с правом подписи документов.

"Но даже по этим документам есть противоречия. Дмитренко был отстранен 8 ноября, а уже 9 ноября Савицкий был назначен исполняющим обязанности директора. Регистрационное действие произошло 8 ноября. То есть в последний день работы действующего директора", - сказал адвокат.

"Однако директор, ни его заместитель никаких документов не подписывали, и доверенностей тоже" - уточнил адвокат, уточнив, что таким образом регистратор принял документы от неуполномоченных лиц, хотя в соответствии со ст. 6 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" государственный регистратор не только принимает документы, но и проверяет документы на наличие оснований для приостановления рассмотрения документов и проверяет документы на наличие оснований для внесения или отказа в государственной регистрации.

В своем выступлении перед членами комиссии адвокат Костянецкий также отметил, что регистратору был предоставлен сфальсифицированный протокол собрания акционеров, но он по каким-то причинам мог и не обратить на это внимание. Вместе с тем регистратор, по словам адвоката, обязан был приостановить внесение данных в реестр и проверить подлинность подписей учредителей предприятия после того, как Светлана Петрова направила заявление в Единый госреестр, в котором предупреждала о том, что неизвестные могут предоставить сфальсифицированные документы для внесения данных в реестр.

"Петрова предупреждала Единый госреестр и просила, что принимать документы по предприятию должны только за ее личной подписью. Однако на это было получен ответ – заявление принято во внимание, но не является основанием для запрета внесения изменений в реестр", - отметил адвокат.

В свою очередь присутствовавший на заседании комиссии муж Светланы Петровой Павел заявил, что фактически собрания акционеров не было – оно было сорвано дракой неизвестными, во время которой и был похищен официальный бланк предприятия.

"Хотя рейдерская атака началась еще с августа. О чем мы неоднократно информировали власть и Антирейдерский штаб Киевской области", - отметил Павел Петров, добавив, что сейчас Генеральная прокуратура проводит расследование по факту атаки на "Светильнянское" и правомерности действий регистратора.

"Но, в принципе, на оценку действий регистратора никак не влияет", - тут же отметил Гайдук.

"Тогда комиссия продолжит работу. Решение будет оформлено приказом Министерства юстиции и проинформирует вас письменно", - подытожил председатель Комиссии Виталий Гайдук.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последние годы резко увеличилось количество рейдерских атак на предприятия, особенно в аграрном секторе.

Для борьбы с рейдерами в 2016 году Верховная Рада приняла так называемый антирейдерский закон, который предусматривает уголовную ответственность регистраторов, а также обязывает их проверять подлинность предоставляемых документов для внесения данных.

Комментируя этот закон, заместитель министра юстиции по регистрации Павел Мороз в 2016 году в интервью УНИАН заявил, что проводить рейдерские атаки в Украине будет практически невозможно, поскольку он даст по рукам как рейдерам-заказчикам, так и их исполнителям.

Однако после этого количество рейдерских атак не только уменьшилось, но и увеличилось. Вскоре Мороз был отправлен в отставку, а заместителем министра юстиции назначена Елена Сукманова, которая и возглавляет Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции.

Секретарем Комиссии является директор департамента регистрации и нотариата Виталий Гайдук.

В 2017 году на пике новых атак против аграриев в стране в каждой области были созданы Антирейдерские штабы во главе с губернаторами. В масштабах страны войну против рейдеров возглавил первый вице-премьер Степан Кубив.

В сентябре 2017 года фермеры Павел и Светлана Петровы обратились в Антирейдерский штаб Киевской области и лично к Елене Сукмановой с просьбой помочь в защите от рейдерской атаки на предприятие "Светильнянское", в котором участвуют сотрудник СБУ Подласый, сотрудник прокуратуры Броварского района Киевской области Романюк, следователь местной полиции Липская и депутат Николаевского областного совета от "Батькивщины" Андрей Власенко.

Однако Антирейдерский штаб Киевской области не смог оказать никакой поддержки и был бессилен против тех, кто покрывал рейдеров в коридорах власти.

Читайте такжеКак бандиты, депутаты и прокуроры у фермеров землю отнимают

В результате уже в начале ноября скандально известный регистратор Алексей Шейк-Сейкин, несмотря на предупреждение, незаконно внес данные в реестр предприятия по сфальсифицированному протоколу собрания акционеров.

17 ноября Светлана Петрова подала жалобу на действие регистратора в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции, но заседание Комиссии состоялось только 26 декабря.

В начале декабря заместитель министра юстиции Елена Сукманова на пресс-конференции заявила, что министерство юстиции проверит законность действий скандально известного регистратора Алексея Шейк-Сейкина, уточнив, что если регистратор использовал ключ для внесения данных не за местом регистрации предприятия, то это является грубым нарушением.

Вскоре Минюст сообщил, что скандальному регистратору аннулирован на шесть месяцев доступ к реестру юридических лиц.

В декабре Генеральная инспекция Генпрокуратуры также заявила, что по факту рейдерского захвата "Светильнянского" проводит досудебное расследование сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.