Год аграрных контрастов

2017 год стал для украинского агропромышленного комплекса, который является одним из ключевых секторов отечественной экономики, менее успешным, чем предыдущий год. По данным Государственной службы статистики, за 11 месяцев объем производства в аграрном секторе сократился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты прогнозируют, что итоги 12 месяцев будут аналогичными. Для сравнения, в 2016 году сельхозпроизводство в стране выросло на 6,1%.

В уходящем году отечественные аграрии в основном из-за более неблагоприятных погодных условий не сумели повторить прошлогодний рекорд по сбору зерна. Так, по прогнозам профильного аграрного ведомства, по итогам 2017 года украинские сельхозпроизводители соберут около 62,34 миллиона тонн зерновых. Такой результат хоть и уступает прошлогоднему (65,95 миллиона тонн в 2016 году), однако все равно является вторым крупнейшим в истории независимой Украины, несмотря на то, что весенние заморозки и летняя засуха стали настоящим вызовом для отечественных аграриев.

"В 2017 году результаты работы АПК превысили ожидания: урожай вопреки пессимистичным прогнозам начала сезона стал вторым в истории, экспорт, вопреки проблемам с логистикой, также демонстрирует опережающие темпы", - отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, комментируя результаты работы аграрной отрасли за год.

Минагропрод прогнозирует, что, несмотря на незначительное сокращение урожая зерновых, экспорт этих культур по итогам текущего маркетингового года окажется на уровне, сопоставимом с прошлогодним. По данным на 21 декабря, отечественные аграрии поставили на внешние рынки 19,5 миллиона тонн зерна, что на 8% уступает показателю за аналогичный период предыдущего 2016-2017 маркетингового года (МГ, июнь 2016 – июль 2017). В целом, по данным ведомства, в 2016-2017 МГ украинские аграрии экспортировали 43,9 миллиона тонн зерновых.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, в целом, в текущем маркетинговом году Украина поставит на внешние рынки 42,4 миллиона тонн этих культур.

Динамика производства и экспорта зерна в Украине свидетельствует, что наша страна имеет все шансы в обозримом будущем вернуть себе славу мировой зерновой корзины. Однако для этого необходимо решить существующие проблемы с логистикой. Несмотря на то, что "Укрзалиныця" увеличила перевозку зерновых почти на 23% по сравнению с предыдущим годом, отечественные аграрии по-прежнему сетуют на нехватку вагонов-зерновозов и срыв экспортных контрактов.

Мечта накормить мир

Украина в уходящем году продолжила открывать новые региональные рынки и расширять экспорт аграрной продукции. Так, по итогам 2016-2017 МГ, страна заняла первое место в мире по объемам экспорта подсолнечного масла, второе - по объемам экспорта ячменя, третье – по объемам поставок кукурузы, орехов и меда, шестое – по экспорту пшеницы и семян масличных культур.

По данным Минагропрода, за десять месяцев 2017 года Украина увеличила выручку от аграрного экспорта на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 14,7 миллиарда долларов. Доля аграрной продукции составила около 40% в общем объеме украинского экспорта.

Основными импортерами отечественной сельхозпродукции являются Индия, Египет, Нидерланды, Испания, Китай, Турция, Италия, Польша, Иран и Беларусь. Суммарная доля этих государств в структуре украинского аграрного экспорта за десять месяцев 2017 года составила 55%.

Согласно информации профильного ведомства, Украина существенно наращивает объемы поставок на рынки стран Европейского Союза. Так, за десять месяцев 2017 года отечественные предприятия экспортировали в ЕС сельхозпродукции на 4,69 миллиарда долларов, что на 41% больше, чем в январе-октябре прошлого года. Аграрное ведомство прогнозирует, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции в Евросоюз может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

Также растет количество предприятий, которые имеют право поставлять свои товары в европейские страны. Если в 2016 году таких компаний насчитывалось 277, то в текущем году - 289.

Но приводят ли успехи отечественных производителей в расширении экспорта к улучшению их финансового положения - это по-прежнему вызывает сомнения. Согласно данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доходность производства продукции растениеводства в Украине в 2017 году сократится почти вдвое по сравнению с предыдущим годом – до 25,3%. Но несмотря на это, производство всех видов растениеводческой продукции будет рентабельным.

Робкое восстановление животноводства

Доходность производства продукции животноводства после длительного и стремительного падения, наконец-то, демонстрирует положительную динамику. Так, согласно информации экспертов Института аграрной экономики, в 2017 году данный показатель увеличится почти вдвое по сравнению с предыдущим годом – до 14,6%. А валовое производство продукции животноводства по итогам текущего года может составить 69,2 миллиарда гривень, что лишь на 0,6% уступает прошлогоднему результату.

"Валовая продукция животноводства ожидается на уровне 69,2 миллиарда гривень. Это всего лишь на 0,6% меньше показателей 2016 года, тогда как в прошлом году спад объемов производства этого вида продукции составлял 2%, а в 2015 году – 3,7%. В то же время, в 2017 году объемы производства продукции животноводства станут наименьшими с 2010 года", - отметил директор Института аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко.

По данным экспертов, в текущем году производство мяса крупного рогатого скота вырастет на 2,3%, мяса птицы – на 2,2%. А производство свинины традиционно демонстрирует спадающий тренд. Ученые прогнозируют, что по итогам 2017 года производство свиного мяса сократится на 5,8% и составит около 950 тысяч тонн.

Одним из основных факторов, которые повлияли на падение свиной отрасли, является эпидемия опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС). С начала уходящего года ветеринары зарегистрировали в Украине 152 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и на 26 декабря 2017 года на территории нашего государства было зарегистрировано 300 случаев АЧС в 24 областях против 91 случая заражения в 2016 году.

Активное распространение вируса АЧС приводит к значительному сокращению свиного поголовья в хозяйствах населения, спаду производства и экспорта этой продукции. Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа прогнозирует, что если существующая тенденция распространения АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

Осознавая риски распространения АЧС, правительство решило увеличить объем финансирования мероприятий по борьбе с опасными вирусными заболеваниями животных. Так, согласно государственному бюджету на 2018 год, на эти цели будет выделено 687,2 миллиона гривень, что вшестеро превышает показатель 2017 года. В правительстве ожидают, что этих средств хватит для проведения эффективных мероприятий, которые позволят остановить и преодолеть последствия эпидемии.

Бюджетные страсти

Поддержка животноводства стала одним из основных акцентов государственной политики в аграрной сфере на следующий год. Из 6,3 миллиарда гривень, предусмотренных в госбюджете-2018 на развитие АПК, 4 миллиарда гривень получат животноводы. Ожидается, что эти средства будут направлены на удешевление кредитов на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов.

Казалось бы, такой беспрецедентный объем финансирования одной из наиболее проблемных отраслей украинского АПК окажет максимально положительный эффект на аграрный сектор. Однако эксперты не спешат давать оптимистичные прогнозы. Во-первых, правительство до сих пор не утвердило программу распределения данных средств, поэтому неизвестно, какие хозяйства в конечном счете получат дотации. Во-вторых, Кабмин выделил эти средства за счет других не менее важных программ.

В целом, бюджетное финансирование аграрной отрасли в 2018 году вырастет на 16,6% по сравнению с 2017 годом – до 6,3 миллиарда гривень с 5,4 миллиарда гривень. Так, помимо 4 миллиарда гривень на поддержку отрасли животноводства будет направлен 1 миллиард гривень на финансирование программы по развитию фермерства и 945 миллионов гривень – на частичную компенсацию стоимости приобретенной сельхозтехники украинского производства. Еще 66 миллионов гривень составят расходы на реализацию программы по удешевлению кредитов, а 300 миллионов гривень - на реализацию программы поддержки развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников.

При этом Кабмин не предусматривает финансирование прямых автоматических дотаций сельхозпроизводителям, на выплату которых в текущем году было выделено 4 миллиарда гривень. Минагропрод разработал этот механизм для того, чтобы компенсировать потери аграриев от перехода на общий режим налогообложения с 1 января 2017 года. Предполагалось, что данная программа вводится на постоянной основе.

Впоследствии стало очевидно, что механизм распределения этих 4 миллиардов гривень имел ряд недостатков. Эксперты неоднократно подчеркивали, что вследствие несовершенства формулы расчета дотаций львиную долю бюджетных средств получали птицеводы, в частности, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" украинского бизнесмена Юрия Косюка. При этом аграрные ассоциации неоднократно отмечали, какие именно изменения необходимо внести в порядок расчета, чтобы механизм выплаты дотаций стал максимально эффективным. Ведь главным его преимуществом было автоматическое распределение средств, в зависимости от объемов уплаченного НДС, без участия чиновников в этом процессе.

Однако вместо того, чтобы прислушаться к участникам рынка и доработать существующий механизм, правительство полностью отменило данную бюджетную программу и без консультаций с экспертным сообществом сделало акцент на реализации инициатив, которые, по мнению аграрных ассоциаций, являются менее эффективными.

"Это подтверждает отсутствие прозрачных стратегий по развитию аграрного сектора, критически высокий уровень нестабильности законодательства, рост доли неконтролируемого рынка. Далеко не все осознают последствия и масштаб тех изменений, которые начались в 2017 году, в году, если можно сказать, великого перелома", - отметил генеральный директор консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт" Сергей Феофилов.

Кроме того, с сентября 2018 года украинский парламент отменил бюджетное возмещение НДС при экспорте сои, а с января 2020 года – рапса. При этом аграрии настояли на том, что возмещение НДС сохранится при экспорте подсолнечника. Изначально депутаты предлагали отменить возмещение НДС при экспорте всех масличных культур с марта 2018 года.

Непредсказуемость налоговой политики и непрозрачность государственной поддержки приводит к снижению прибыльности отечественных аграриев и наносит ущерб инвестиционной привлекательности нашего государства.

Планы на следующий год

Наступающий год обещает быть не менее насыщенным для украинских аграриев и работников перерабатывающих отраслей.

Учитывая цикличность украинского производства зерновых, в случае благоприятных погодных условий, аграрии могут в 2018 году вновь увеличить валовой сбор зерновых, приблизившись к рекордной отметке 2016 года.

Аграрное ведомство планирует в следующем году продолжить работу над гармонизацией украинского законодательства с требованиями Евросоюза. По данным замглавы Минагропрода по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, ведомство планирует до конца следующего года внедрить около 150 европейских норм в сфере безопасности и качества продуктов питания. Это приведет к повышению качества и росту экспорта отечественной агропродукции.

А расширение присутствия украинских товаров на мировых рынках в свою очередь будет способствовать росту ВВП нашей страны и станет источником притока иностранной валюты в экономику и в аграрный сектор. По итогам 2017 года удельный вес аграрной отрасли в ВВП государства составил 12%.

Другой важной задачей на 2018 год должно стать комплексное проведение земельной реформы и долгожданная отмена моратория на куплю-продажу сельхозземель, на что международные кредиторы нашего государства рассчитывали еще в уходящем году.

Кроме того, аграрии надеются, что в следующем году Министерство аграрной политики и продовольствия обретет нового главу. После того, как 23 мая профильный министр Тарас Кутовой написал заявление об уходе, ведомство фактически осталось "обезглавленным". Верховная Рада до сих пор не проголосовала за отставку Кутового, который отошел от дел, номинально передав управление своему первому заместителю – Максиму Мартынюку. При этом первый замглавы Минагропрода даже не имеет право голоса при принятии важных экономических решений в правительстве. А это отрицательно влияет на формирование экономической политики в украинском АПК.

Надежда Бурбела