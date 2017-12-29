Выручка Украины от аграрного экспорта превысила $16 миллиардов

Украина за одиннадцать месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 16,4 млрд долл., что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя профильного министра Ольгу Трофимцеву.

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«За январь-ноябрь текущего года экспорт нашей продукции увеличился на 2,7 млрд долл., или на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 16,4 млрд долл.», - сказано в сообщении.

Трофимцева отметила, что географическая структура экспорта украинской аграрной и пищевой продукции остается неизменной.

«Мы экспортируем в основном в страны Азии с долей 43%, а это почти 7,04 млрд долл. Только Индия импортировала нашей продукции за этот период более чем на 1,8 млрд долл. Доля стран Европы составила 31,8%, или 5,2 млрд долл., и африканские страны - 14,5%, или 2,4 млрд долл.», - цитирует замминистра пресс-служба.

Согласно сообщению, основными экспортными продуктами за отчетный период стали подсолнечное масло, экспорт которого в январе-ноябре в натуральном выражении составил 5,3 млн тонн, а в денежном - 3,99 млрд долл., кукуруза (17,15 млн тонн на 2,66 млрд долл.), пшеница, а также смесь пшеницы и ржи (16,05 млн тонн на 2,55 млрд долл.), соя (2,44 млн тонн на 905,6 млн долл.), семена рапса (1,99 млн тонн на 819,2 млн долл.), жмых и другие твердые отходы (4,47 млн тонн на 739 млн долл.).

Отмечается, что стоимость экспорта продукции растениеводства выросла более чем на 18% и составила 15,2 млрд долл. При этом также значительно выросли поставки продукции животноводства в денежном эквиваленте - на 40,4%, до 332,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод прогнозирует, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

По данным ведомства, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 млрд долл. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 млрд долл.), Евросоюз (27,5% - 4,2 млрд долл.), Африка (15,7% - 2,4 млрд долл.), страны СНГ (7,7% - 1,2 млрд долл.) и США (0,9% - 45 млн долл.).