Беларусь отказалась участвовать в саммите ОДКБ

Беларусь отказалась участвовать в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который открылся вчера в Москве, передает радио "Свобода".

Решение связано с запретом на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов, который в Минске считают дискриминационным, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей ПОПОВ.

В ноте, направленной Беларусью в секретариат ОДКБ, говорится, что нельзя вести разговор о военной безопасности, когда по вине одного из участников организации подрывается экономическая безопасность.

Как сообщалось, отношения Минска с Москвой осложнены "молочной" войной. Кроме того, Россия не предоставила Минску кредит на 500 млн. долларов.

9 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что запретил импорт почти всего спектра молочной продукции из Беларуси. Ранее выданный его запрет касался почти 600 наименований белорусских молочных товаров.

11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заверил, что Россия и Беларусь договорились о поставках молока. Он также попросил министра сельского хозяйства Елену СКРЫННИК реализовать эту договоренность на практике. Премьер не уточнил, будет ли отменено распоряжение Роспотребнадзора, которым была запрещена торговля на территории России.