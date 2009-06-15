«Оболонь» начала выпуск минеральной воды «Прозора» в стеклянной упаковке

Компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, в мае 2009 года начала выпуск минеральной воды «Прозора» в стеклянной бутылке объемом 0,5 л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По мнению специалистов компании, премиальный сегмент на рынке минеральной воды в Украине развит довольно слабо. В настоящий момент в нем представлены всего несколько марок, большинство из которых импортные. В то же время этот сегмент очень интересен и перспективен.

Разливается «Прозора» в Хмельницкой области на дочернем предприятии компании «Оболонь» «Красиловское», где была специально адаптирована линия для разлива воды в стеклянную тару. Новая «Прозора» доступна в крупной рознице, а также в секторе HoReCa.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» – крупный национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и шесть предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.