Комиссар ЕС по сельскому хозяйству посетит Украину

Сегодня в Украину с двухдневным визитом прибывает комиссар Европейского Союза по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БОЭЛЬ.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейской комиссии в Киеве, визит еврокомиссара посвящен вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС в сельском хозяйстве учитывая перспективы заключения Соглашения об ассоциации.

Эти вопросы с комиссаром ЕС обсудят министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК, представители аграрной отрасли и деловых кругов.

Для ознакомления с ситуацией в сельском хозяйстве Украины комиссар М.ФИШЕР-БОЭЛЬ посетит несколько фермерских хозяйств разного профиля (выращивание зерновых, птицеводство, животноводство и производство молочной продукции) в Киевской и Черкасской областях.

Как отмечают в Еврокомиссии, сотрудничество в отрасли сельского хозяйства между ЕС и Украиной имеет позитивную тенденцию к росту. В соответствии с данными Евростата, общий объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины в страны ЕС составил 0,38 млрд. евро в 2007 году и 1,04 млрд. евро в 2008 году, тогда как объем экспорта из ЕС в Украину достиг 1,05 млрд. евро и 1,49 млрд. евро соответственно.