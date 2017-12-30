Порошенко одобрил изменения в Земельный кодекс

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Читайте такжеПорошенко хочет создать единый земельный реестр для борьбы с рейдерствомТак, документом продлевается срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения на один год.

«Реализация Закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения», - сказано в сообщении.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.