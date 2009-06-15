Открылся «Евробазар на Осокорках»

В Дарницком районе Киева открылся центр торговли «Евробазар на Осокорках».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Евробазара".

Согласно сообщению, в субботу, 13 июня, была запущена первая очередь центра торговли – открыты более 250 торговых точек в формате мини-магазинов с отдельным входом и стеклянными витринами или роллетами по фасаду, а также большая парковка, летнее кафе и оптово-розничный павильон.

Общая площадь территории «Евробазара на Осокорках» составляет 5 гектаров, общее количество торговых мест – более 1000, емкость парковки – 300 машиномест.

Строительство «Евробазара» ведется в три этапа. Первая очередь – 286 торговых мест, павильон оптово-розничной торговли и летнее кафе.

Вторая очередь – крытый продуктовый павильон площадью около 3 тыс. кв. м. Здесь расположатся административные помещения, ветеринарная лаборатория, мясной, молочный и рыбный отделы, соответствующие всем европейским стандартам торговли продуктами питания. Третья очередь – более 700 торговых мест.

Открытие второй и третей очередей «Евробазара» планируется до конца 2009 года.