Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу сельхоз земель

Документ продлевает действие моратория на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

Читайте такжеПорошенко продлил мораторий на продажу сельхоз земель Верховная Рада 7 декабря 2017 года продлила мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до 1 января 2019 года. В Украине он действует с 2002 года.

В октябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория до 2018 года, документом также поручалось Кабмину до 1 июля 2017 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрированы два депутатских законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Правительство планировало подать соответствующий законопроект осенью, однако этого не произошло.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря Порошенко подписал закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины», принятый Верховной Радой 7 декабря 2017 года. Так, документом продлеваетсясрок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения на один год.