Беларусь готова отказаться от экспорта в РФ сухого молока

Беларусь готова отказаться от экспорта в Россию сухого молока во втором и третьем кварталах текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК.

«Сегодня поступило устное предложение со стороны белорусов отказаться от ввоза в РФ сухого молока на два квартала», - сказала Е.СКРЫННИК.

Она сообщила, что это решение позитивно воспринято в Минсельхозе РФ, потому что это кварталы «большого молока».

«Это даст возможность нашим сельхозпроизводителям по адекватным, приемлемым ценам продавать свое молоко, российское", - отметила министр.

Она считает, что на уровне министерств сельского хозяйства России и Беларуси проходит положительная динамика отношений.

«Они (Минсельхоз Беларуси) готовы подписать это соглашение (о временном отказе от ввоза сухого молока)», - добавила она.

9 июня глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что запретил импорт почти всего спектра молочной продукции из Беларуси. Ранее выданный его запрет касался почти 600 наименований белорусских молочных товаров.

11 июня премьер-министр России Владимир ПУТИН заверил, что Россия и Беларусь договорились о поставках молока. Он также попросил министра сельского хозяйства Елену СКРЫННИК реализовать эту договоренность на практике. Премьер не уточнил, будет ли отменено распоряжение Роспотребнадзора, которым была запрещена торговля на территории России

В ответ на санкции Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отказался участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, поскольку считает, что без преодоления нездоровых тенденций в экономической сфере двигаться дальше по пути укрепления коллективной безопасности невозможно.