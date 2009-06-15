Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что Украина хочет интегрироваться в европейский аграрный рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с комиссаром ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР-БОЭЛЬ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина хотела бы иметь техническую программу сотрудничества с ЕС в агаровой отрасли, а также хотел бы обсудить вопрос участия Украины в программах гуманитарной помощи в мире.

В целом Президент высказал убеждение, что через 8-9 месяцев Украина подпишет соглашение с ЕС о зоне свободной торговли, после чего можно будет оптимизировать деловые отношения между Украиной и ЕС, в том числе в аграрной отрасли.

В ходе встречи В.ЮЩЕНКО высказал свое виденье развития АПК Украины.