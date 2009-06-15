«Сандора» будет выпускать газированные напитки

Компания «Сандора», один из крупнейших производителей соков, вчера запустила новую производственную линию на производственном комплексе № 2 в с. Мешково-Погорелово (Николаевская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, линия предназначена для выпуска газированных напитков (CSD) в форматах упаковки 0,5 л, 1 л, 2 л и 2,5 л. Мощность линии составляет 170 млн. литров в год, или 28,800 тыс. бутылок в час. На новой линии планируется начать локальное производство новой линейки продукции компании.

В ближайших планах компании также запуск второй CSD-линии. Ожидается, что после запуска двух новых линий мощности компании увеличатся на 35% и достигнут 1,5 млрд. литров в год.

Инвестиции в новые CSD-линии составили около 40 млн. долл.

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию Pepsi Americas и PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков и завод по производству соков в Николаевской области, а также два завода по переработке фруктов и овощей в Крыму и в Херсонской области.

Портфель торговых марок компании состоит из семи соковых брендов («Сандора Эксклюзив», «Сандора и Сандора Морс», «Сандора Мультиактив», «Сандора Классика», «Сандорик», «Дар», «Садочок»), соковых напитков SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, двух брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s. Ассортимент продукции компании представлен более чем 200 позициями.