Чума свиней: в Луганской и Кировоградской областях зафиксировали новые вспышки

В Луганской и Кировоградской областях зафиксированы очередные вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

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Так, гибель свиней была зарегистрирована в личном подсобном хозяйстве гражданина в селе Малохатка (Старобельский район, Луганская область). При исследовании отобранных проб биоматериала 29 декабря 2017 года был установлен диагноз: "африканская чума свиней".

Кроме того, в охотничьем угодье "Светловодское" Украинского общества охотников и рыболовов (Кировоградская область) был проведен отстрел диких кабанов. При исследовании отобранных проб биоматериала 29 декабря 2017 года был установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при соответствующих райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора.

Как сообщал УНИАН, председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа заявлял, что Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится.

Согласно данным из открытых источников, с начала 2017 года в Украине было зарегистрировано более 150 вспышек АЧС.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.