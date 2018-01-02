Всеукраинская оценка сельхозземель будет проведена в этом году – закон о госбюджете

Всеобщая нормативно-денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения будет проведена в Украине в 2018 году. Об этом говорится в законе о государственном бюджете на 2018 год, опубликованном в газете "Голос Украины".

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"Установить, что в 2018 году по решению и в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины, проводится общенациональная (всеукраинская) нормативная денежная оценка земель сельскохозяйственного назначения - оценка земель сельскохозяйственного назначения проводится одновременно на всей территории страны", - говорится в законе.

Проведение общенациональной (всеукраинской) нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения будет осуществлено за счет средств госбюджета.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планировала до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли в случае отмены моратория смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам - юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.