ЕС заканчивает проверку украинских птицеводов
19:43, 15 июня 2009Агро
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Результаты - через месяц
Результаты инспектирования специалистами Европейского Союза птицеводческих хозяйств Украины ожидаются в течение июня-июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.
По его словам, специалисты ЕС планируют завершить работу в текущую среду - 17 июня.
«Возможны предварительные результаты не ранее четверга, но это будут очень предварительные данные, которые будут уточняться», - сказал он.
По его словам, результаты инспектирования можно ожидать на протяжении одного календарного месяца после завершения работы инспекторов.
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