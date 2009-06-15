ЕС заканчивает проверку украинских птицеводов

Результаты инспектирования специалистами Европейского Союза птицеводческих хозяйств Украины ожидаются в течение июня-июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, специалисты ЕС планируют завершить работу в текущую среду - 17 июня.

«Возможны предварительные результаты не ранее четверга, но это будут очень предварительные данные, которые будут уточняться», - сказал он.

По его словам, результаты инспектирования можно ожидать на протяжении одного календарного месяца после завершения работы инспекторов.