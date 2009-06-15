Животноводов ЕС проверит осенью

Министерство аграрной политики надеется на инспектирование специалистами ЕС украинских животноводческих хозяйств осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в Киеве министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

«Мы ожидаем осенью, ориентировочно в октябре, следующее инспектирование специалистами ЕС по направлению «страшное мясо» - свинина и говядина», - сказал он.

Министр отметил, что инспектирование будут проходить только те предприятия, которые подадут заявки, с тем чтобы получить разрешение на экспорт своей продукции в ЕС.

Как сообщал УНИАН, в феврале председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ заявил, что Ветеринарная служба Украины намерена ввести обязательное инспектирование предприятий, импортирующих продукцию в Украину.

По его словам, Украина может получить право экспорта мяса и молочной продукции в страны Евросоюза до конца этого года.