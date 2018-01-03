Антирейдерская комиссия отменила решение регистратора, которое привело к захвату агрофирмы "Светильнянское" - замминистра юстиции

Комиссия Минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила внесенные регистратором Алексеем Шейк-Сейкиним изменения в реестр по смене руководителя расположенного в Киевской области предприятия «Светильнянское», на которое была осуществлена рейдерская атака по захвату фирмы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба заместителя министра юстиции Елены Сукмановой.

«Комиссия поставила точку в резонансном деле по рейдерскому захвату аграрного предприятия «Светильнянское», расположенного в Броварском районе Киевской области. Жалоба владельцев предприятия об отмене незаконной регистрации смены руководства агрофирмы регистратором Алексеем Шейк-Сейкиним была удовлетворена. В реестр уже внесены изменения: статус-кво восстановлен, возвращены директора и владельцы снова могут управлять своим предприятием», - процитировала пресс-служба заместителя министра юстиции Елену Сукманову.

В сообщении также сказано, что в ходе проверки Комиссия выявила в действиях регистратора ряд нарушений, в частности, совершение регистрационного действия на основании неполного комплекта документов и прием документов от неуполномоченного лица. Кроме того, заместитель министра отметила, что во время регистрации Шейк-Сейкин нарушил принцип территориальности, поскольку предприятие «Светильнянское» находится в Киевской области, а регистрационное действие он провел в Киеве.

Одновременно Министерство юстиции заявило о готовности способствовать расследованию, которое проводит Генпрокуратура по факту рейдерского захвата «Светильнянского».

Как сообщал УНИАН, в Украине в последние годы резко увеличилось количество рейдерских атак на предприятия, особенно в аграрном секторе. Для борьбы с рейдерами в 2016 году Верховная Рада приняла так называемый антирейдерский закон, а летом 2017 года по всей стране была развернута сеть антирейдерских штабов.

В сентябре 2017 года фермеры Павел и Светлана Петровы обратились в Антирейдерский штаб Киевской области с просьбой помочь в защите от рейдерской атаки на предприятие "Светильнянское", в котором участвуют и сотрудники силовых структур.

В ноябре регистратор Шейк-Сейкин внес изменения в реестр по смене руководителя «Светильнянского» с предоставлением ему права подписи.

В средине ноября Петровы подали жалобу на действие регистратора в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации при Министерстве юстиции, которую возглавляет заместитель министра юстиции Елена Сукманова.