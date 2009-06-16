В Донецкой области агропроизводство выросло

В агрокомплексе Донецкой области в январе-мае текущего 2009 года объем производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2005 года) по всем категориям хозяйств к уровню 2008 года увеличился на 5%.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития обладминистрации. Так, за первые пять месяцев 2009 года объемы производства валовой продукции сельского хозяйства, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям увеличились на 11%, по категории населения – снизились на 4%.

По всем категориям хозяйств реализация скота и птицы на забой в живом весе на 1 июня составляла 54,2 тыс. тонн, что меньше аналогичного прошлогоднего показателя на 7%, молока - 142,6 тыс. тонн (на 1% больше прошлогоднего), яиц - 640,8 млн. шт. (на 5% больше). По сельскохозяйственным предприятиям реализация скота и птицы на забой в живом весе составляет 30,9 тыс. тонн (на 5% меньше прошлогоднего показателя), молока - 58,4 тыс. тонн (на 7% больше), яиц - 443,4 млн. штук (на 9% больше).