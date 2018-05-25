Сергей Прокаев: «В Украине главный ресурс - земля»

Корпорация «Агро-Союз» - одно из крупнейших сельхозобъединений на постсоветском пространстве. Бренд охватил всю Украину, представительства корпорации работают в России, Казахстане, Китае. «Агро-Союз» выстроен не только на значительных финансовых и товарных оборотах, в первую очередь корпорация известна своими инновационными подходами к ведению бизнеса. Впрочем, еще более – настойчивым пропагандированием новейших и эффективных технологий, а также готовностью обучить им всех желающих. А главное, что в условиях кризиса корпорация не изменила своей бизнес-концепции...

Сергей ПРОКАЕВ, один из совладельцев и директоров «Агро-Союза», поделился с агентством УНИАН своим видением не столько практики, сколько философии бизнеса:

- Мы считаем, что именно сейчас надо задуматься над перспективой развития. Так было всегда: в период экономических катаклизмов кто-то утопает, а кто-то не просто выплывает - он ищет и находит новые возможности. Мы видим для себя в нынешней ситуации значительные перспективы. Кризис пройдет, и обязательно начнется экономический подъем. Наступило время задуматься, осмыслить пройденное и достигнутое, проанализировать стратегию и тактику, свой менеджмент и сделать выводы.

- Много среди бизнесменов тех, кто разделяет такое видение?

- В конце прошлого года, в период мрачных ожиданий и даже некоторой паники, «Агро-Союз» провел очередную, уже традиционную международную конференцию «Системный подход к управлению предприятием». Мы предлагали обсудить тему управления не только агробизнесом, а бизнесом в целом.

Участников было более 80-ти – наши партнеры, клиенты, заинтересованные компании. Несмотря на кризис, они нашли время и возможность принять участие в мероприятии. Значит, говорить о «высоких материях» сейчас очень своевременно, бизнес в этом нуждается.

- Сегодня модно говорить о рисках. Вы готовились к кризисной ситуации, закладывали риски в проектах?

- Мне непонятно само выражение «закладывать риски»… Предусмотреть? «Управление рисками» - изобретение западных идеологов бизнеса. Там довольно продолжительный срок существовала более или менее стандартизированная бизнес-система, в которой все было отлажено. Легко было строить прогнозы, рисовать диаграммы: процентные ставки, темпы роста… Отклонение реальных показателей от прогнозных на одну десятую процента в той идеальной системе уже представлялось риском. Конечно, не хотелось нарушать такую гармонию. А для нас риск – естественное состояние.

- Вы обнаружили слабые звенья в своем бизнесе, когда начался кризис? Что может быть стержнем корпорации, на котором она будет держаться и на который можно будет «нанизывать» остальные бизнес-направления?

- В нашем бизнесе два направления. Одно – сельскохозяйственное, объединяет разработку и внедрение ресурсосберегающих агротехнологий в растениеводстве, животноводстве, страусоводстве. Другое - автомобильное. Под этим подразумевается поставка техники (грузовой и сельскохозяйственной), запчастей, сервисное обслуживание. Этот бизнес стартовал первым, с него «Агро-Союз» начинался. Мы построили под него сеть дистрибуции из 130 филиалов, систему логистики.

Однако, если говорить о стержне, то мы его однозначно видим в сельхознаправлении. Продукты питания будут нужны всегда, актуальность обеспечения продовольствием (а тем более качественным) растет. И мы сейчас ищем пути, как дифференцированно развивать этот бизнес. В один год выгодно поставлять на рынок мясо, в другой – более интересные цены складываются на зерно. Поэтому мы планируем расширить и наши земельные угодья, и проекты по животноводству - мясному и молочному. Бизнес должен быть сбалансированным.

Земля – стратегический ресурс. Важны газ, нефть, уголь и т.д. Но у нас, в Украине, главный ресурс – земля. Именно поэтому мы и начали заниматься бизнесом, связанным с сельским хозяйством, придя в него отчасти интуитивно. Причем выбрали для себя путь инноваций. Мы строим модель, и не только внедряем ее в структуре нашей корпорации, но и транслируем дальше, обучая других. Мы поставили цель - стать самообучающейся организацией. Но, по-настоящему чему-то научиться можно только тогда, когда обучаешь других, объясняешь, отдаешь свой опыт, знания, а значит – осмысливаешь сделанное.

Вот на этот стержень мы будем “нанизывать” остальные направления деятельности. Будем развивать наше производство: с 2001 года выпускаем ресурсосберегающую технику, планируем производить и опрыскиватели, собираемся реализовать несколько новых сельскохозяйственных проектов.

- Вы считаете, что сегодня автосоставляющая бизнеса не перспективна?

- Нет, мы не собираемся выходить из этого сегмента рынка. Более того, рассчитываем в 2009 году увеличить свою долю на рынке запчастей до 26% с прошлогодних 22%. Запчасти будут востребованы всегда. Конечно, это - не хлеб, но люди будут пользоваться транспортными средствами. При финансовых проблемах техники покупают меньше, но ее ремонтируют до тех пор, пока она подлежит ремонту.

Сервис сейчас приобретает особую важность. В прошлом году мы в 2 раза увеличили количество мобильных сервисных бригад для обслуживания техники по месту ее нахождения. В этом году расширяем сеть стационарных сервисных центров. Развиваем торговлю в формате торгово-сервисных комплексов, где реализуется комплексный подход: покупатель может выбрать нужную технику, гарантированно получать запчасти к ней и полное сервисное обслуживание. При этом он экономит деньги и время. С 2008 года ТСК «Агро-Союз» работают в Полтаве и Днепропетровске, в апреле 2009 г. открыли новый торгово-сервисный комплекс в г.Вишневый Киевской области. Есть планы расширить сервисную сеть на другие города. Кроме того, мы запустили масштабный проект по обучению персонала – для улучшения качества обслуживания клиентов.

Если говорить о рынке техники - сейчас и в Украине, и за рубежом продажи техники значительно сократились из-за снижения спроса. Основных фондов, которые уже созданы в компаниях, на предприятиях, достаточно, чтобы обслуживать бизнес. Может быть, есть даже лишнее… Так что руководители будут проводить ревизию, избавляться от непрофильных активов. Полагаю, торговля грузовыми автомобилями пока будет слабой.

Хотя, подготовка к Евро-2012 может увеличить спрос на такую технику. Развернется строительство дорог, стадионов, отелей и других объектов. Тогда понадобятся грузовики, самосвалы, строительная техника. И мы к этому готовимся.

- Если бизнесмен не зарабатывает сегодня, он рассчитывает на то, что делает инвестиции в будущее?

- Это и есть инвестиции в будущее. Например, мы заинтересованы в том, чтобы применялись самые современные, эффективные технологии обработки почвы. В этих технологиях очень важный элемент - средства защиты растений. При попытках внедрения ресурсосберегающих технологий в Украине сразу же раздаются аргументы: это невыгодно, потому что средства защиты растений дорогие. Высокая стоимость этих препаратов повышает и затраты на производство продукции, и цену сельхозпродукции для потребителей. Но есть же выбор. Так, в Китае цены на СЗР в 5 раз ниже, чем в Украине. Поэтому мы реализуем новый проект – совместно с китайскими производителями средств защиты растений. Поставляем в Украину СЗР практически по ценам китайского рынка. И пока не рассчитываем на прибыль.

- Что должно сделать государство, чтобы в Украине мог нормально развиваться системный, цивилизованный бизнес, в частности, агробизнес?

- Но мы же в «Агро-Союзе» смогли построить успешный, эффективный бизнес: развивается и растениеводство, и животноводство. То же самое можно сделать в государственном масштабе. К сожалению, в Украине нет стратегии развития сельского хозяйства, которая учитывала бы все факторы и перспективы. Нас это по-настоящему беспокоит. Впрочем, выработка такой стратегии, основных принципов агротехнологической политики Украины уже началась – совместная инициатива нашей корпорации и Министерства аграрной политики. В формате «круглых столов» мы собрали и ученых, и государственных управленцев, и сельхозпроизводителей. В процессе «мозгового штурма», в дискуссиях участники генерируют идеи. Попробуем обобщить и представить первые результаты этих дискуссий в ближайшее время.

Разрабатывая агрополитику, нужно все учитывать. Человек, работающий в сельском хозяйстве, должен достойно зарабатывать, потому что добавленная стоимость создается в реальном секторе - не в банках. И продуктов должно быть достаточно, и их качество не может быть низким. И про экологию нельзя забывать. У нас же гумус падает. Падает, да так, что мы рискуем нашу землю в пустыню превратить. Украина действительно может не только себя кормить. В части сельского хозяйства Украина может и должна быть экспортной страной. Но на сегодня она таковой не является. Как пример – только в прошлом году в Украину завезли 500 тысяч тонн мяса!

- Вы не собираетесь создавать экспортную составляющую?

- Нет, мы считаем, что заниматься экспортом сельхозпродукции - это функция государства. Хотя, к нам обратилась японская фирма, хочет закупать в Украине до 5 миллионов тонн зерна в год. Мы не против поучаствовать в построении логистики, трейдинга. Тем более, что один из бизнесов «Агро-Союза» - строительство зернокомплексов. Но это – частности. А в разрабатываемой агрополитике необходимо прописать - государство должно стать основным экспортером.

Скажем, крестьянам негде хранить собранный урожай, а деньги нужны. Поэтому задача государства - объединить хранилища, в период уборки выкупить зерно, взять на хранение. И продать зерно на зарубежный рынок позже, когда оно будет в цене. То есть, логистика, зерновой трейдинг - стратегическая система государства…

Например, чтобы быть экспортером мяса, нужно иметь забойные цеха и морозильники, соответствующие международным стандартам. Среднему бизнесу, а тем более мелкому это не под силу, а государство может с этой задачей справиться. Однако Украина покупает в Аргентине мясо 15-летней «свежести», хотя сама может легко кормить другие страны. Но для этого нужна государственная воля…

Украине нужен Директор. Важно, чтобы наши чиновники, управляющие экономикой в целом и отдельными отраслями, воспринимали свою работу, в первую очередь, как менеджерскую. Чем меньше будет влияние политической составляющей на их решения, тем успешнее будет развиваться наше предприятие «Украина».

- Что нужно, чтобы сегодня остаться на плаву, не растерять партнеров и клиентов?

- Я думаю, нашей корпорации поможет авторитет. За «Агро-Союзом» закрепилась репутация структуры, которая порядочно ведет бизнес. Всем уже надоели коррупция, взятки, тройные стандарты. Наступает время, когда будет очень важно, какой бизнес человек строит, действительно ли социально ориентированный, ответственный. Действительно ли он вкладывает средства в украинскую экономику или выводит деньги из нее. Когда мы вышли на рынок, сразу же установили правило: «откаты» не даем. Например, чтобы клиенты у нас покупали запчасти. Конечно, конкуренты этим пользовались. Наши топ-менеджеры твердили: посмотрите, сколько мы теряем в продажах, давайте «стимулировать» представителей фирм-клиентов. Мы с Хоришко сказали категорически: нет. И через несколько лет «Агро-Союз» получил отдачу. Сегодня владельцы предприятий-потребителей наших товаров говорят: лучше мы будем покупать у вас, пусть даже дороже, но мы будем уверены, что менеджеры нас не обманут.

- В своих менеджерах, сотрудниках Вы уверены?

- У каждого человека есть свой набор базовых ценностей. Для меня одно из главных ценностей - доверие. И искренность, как проявление доверия. Человек пришел в команду – я ему доверяю. Были случаи, когда топ-менеджеры меня предавали. Но, если кто-то меня предал – это его проблема...

- И все-таки, в «Агро-Союзе» большой коллектив, три тысячи сотрудников…

- Уже не три тысячи. Как только начался кризис, пришлось сразу же реагировать: ресурсы ограничились, надо было и затраты сокращать. Хотя, конечно, увольнять людей, очень трудно. Но, что делать: позаботиться о тех, кто останется, или утонуть всем вместе? Тем более, что большинству уволенных сотрудников мы даже в период кризиса помогли найти работу. Потому что на рынке существует мнение: тот, кто в «Агро-Союзе» поработал - ценный специалист.

- Вы действительно верите в то, что декларируете в лозунгах корпорации относительно команды единомышленников?

- Я по природе экстраверт, поэтому общение для меня – необходимая составляющая. А что касается коллектива, команды…Культура организации – состояние ее лидера, отражение его ценностей, ума, духа. Именно состояние лидера, как кварцевый генератор, дает импульс всему коллективу. Важно, чтобы хоть в одной-двух позициях жизненные приоритеты сотрудника пересекались с приоритетами организации в целом. Командная игра, командная работа - очень важна. Люди не должны тратить свою энергию на внутренние конфликты.

- Вопрос о Ваших ценностях будет не слишком личным?

- Про доверие я уже говорил. Кроме того, для меня важно получать радость от всего, что делаю. Еще один жизненный приоритет – развитие. Если спросить моего партнера по бизнесу Владимира Хоришко о главной ценности, он, не задумываясь, скажет: развитие. В этой позиции мы с ним совпадаем (я так думаю и надеюсь). Конечно, есть и другие совпадающие ценности. Потому так долго и работаем вместе: у нас общая платформа. Я рад, что мне выпало так много пройти. Мы начинали свой бизнес почти 20 лет назад, когда нам было немногим больше 30-ти.

- Большинство наших успешных бизнесменов прилагают значительные усилия, чтобы попасть в большую политику. Для Вас это не следующая цель?

- Нас с Хоришко часто спрашивают: почему вы не идете в политику? Зачем нам туда идти? Мы понимаем, что здесь, в «Агро-Союзе», можем сделать что-то конкретное, интересное, перспективное и нужное. Я о политике не думаю и не собираюсь думать. На что тратить свою энергию? Политика построена на манипуляции. Я должен буду абсолютно измениться, поломать себя. Зачем? Мне это неинтересно.

Беседу вела Ирина Балалина (для УНИАН)