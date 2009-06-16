Кировоградская область практически готова к уборочной

Кировоградская область почти готова к проведению зерноуборочной кампании, планируется, что комбайны выйдут в поле в первой декаде июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник Главного управления агропромышленного развития Кировоградской ОГА Иван ВЛАДОВ.

По его словам, уровень готовности зерноуборочной техники на сегодня составляет 95%.

«По предварительным расчетам, средняя нагрузка на один комбайн составит 240 га, что значительно выше норматива, поэтому сельхозпроизводители уже сейчас работают над заключением договоров по привлечению техники из других регионов Украины», - подчеркнул И. ВЛАДОВ.

На проведение сбора урожая 2009 года, сообщил он, хозяйствам области необходимо 35,6 тыс. тонн дизельного топлива и 8,5 тыс. тонн бензина. На сегодня область обеспечена топливным ресурсом на 82% (ДТ) и 75% (бензин).

Как сообщил И. ВЛАДОВ, в этом году намечено собрать 2,5 млн. тонн зерновых, подсолнечника – 500 тыс. тонн, сахарной свеклы – 462,5 тыс. тонн.