ИФГ «ТАС» продает 30% аграрного бизнеса

Инвестиционно-финансовая группа «ТАС» подписала соглашение со шведской инвестиционной компанией Kinnevik о продаже 30% акций аграрного бизнеса Группы – ООО «РоАгро» (г. Киев).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Соглашение предусматривает также возможность увеличения доли "Кинневик" до 50%.

По мнению председателя Совета директоров ИФГ «ТАС» Сергея ПОПЕНКО, «партнерство с фондом Kinnevik, который обладает большим международным опытом в построении сельскохозяйственного бизнеса, позволит эффективно развивать аграрный бизнес Группы, усилить его конкурентоспособность и увеличить долю рынка компании благодаря привлечению новых современных технологий, инновационных подходов и инвестиционных возможностей нового акционера».

Представители ИФГ «ТАС» и инвестиционного фонда намерены увеличить площади сельскохозяйственных земель, обрабатываемых компанией. В настоящее время компания обрабатывает 16,7 тыс. га земельных угодий в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Харьковской областях, и планирует постепенное расширение своего бизнеса в масштабах всей Украины.

«Наше сотрудничество базируется на принципах партнерства и взаимопонимания, - подчеркивают акционеры. – Украинский аграрный рынок является очень перспективным направлением, и мы уверены в успешности нашего бизнеса».

Справка УНИАН. ИФГ «ТАС» - управляющая компания Группы «ТАС». Группа ТАС - украинская финансово-индустриальная группа с активами в банковском деле, страховании, фармацевтической сфере, недвижимости и строительстве, агробизнесе и других секторах. В 2007 году "ТАС" продал два банка TAS-KOМMERZBANK и TAS-INVESTBANK банку Swedbank.

Kinnevik создан в 1936 как инвестиционная компания. Компания управляет портфелем инвестиций в ряде секторов экономики.